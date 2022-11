Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda espugna per la prima volta il Palabellina, impresa mai riuscita in precedenza, contro un Seap-Sigel Marsala che si batte come un leone e si arrende solo al tie break, al termine di un match combattutissimo: 21-25, 25-22; 25-21, 24-26 e 11-15. – Montecchio espugna il Palabellina: 3-2 al tie break con Marsala

Le siciliane tentano di interrompere la striscia negativa

di tre partite e mandano in offensiva una Salkute che alla fine colleziona 23 punti, con Bulovic che cresce nel corso nel match e una difesa che parte in difficoltà ma poi riesce a prendere le misure sulle castellane. Nel primo set Montecchio mette subito in chiaro chi comanda, con muri impenetrabili del duo Barbazeni-Marconato e attacchi di una impeccabile Angelina, che mette a punto la migliore performance ad oggi con 31 palle a terra.

Nella seconda frazione due ace di Orlandi danno il lancio alla squadra di casa, che sull’onda del grande tifo di un palazzetto pieno allunga nel finale, complici i troppi errori in battuta delle castellane. Nel terzo set Marsala comincia a crederci e si porta avanti di quattro lunghezze con Moneta, la solita Salkute ed ace di Bulovic. Le castellane riescono due volte a riportarsi al passo, ma sprecano troppo al servizio e le ragazze di Bracci chiudono i giochi. Nella quarta frazione le castellane recuperano un gap iniziale di quattro punti e ritrovano lucidità, sudando colpo su colpo fino al 24 pari, con diagonale di Mazzon e un ace di Marconato che chiude su 24-26. Al tie-break le biancorosse di Sinibaldi prendono il largo con determinazione e sbancano il Palabellina, con una scatenata Mazzon (29 punti complessivi) che mette a segno pure due ace.

Commenta la centrale Giulia Marconato: “La partita di oggi è stata molto combattuta contro delle avversarie pronte. Abbiamo commesso degli errori, però siamo riuscite subito a riprenderci e a portare a casa questi due punti molto importanti. Il palazzetto era pieno di tifosi e questo magari a volte ci ha un po’ destabilizzato, ma non ci siamo fatte prendere troppo dal rumore e dal tifo, ma anzi ci siamo incoraggiate a vicenda per riprendere la partita e vincerla”.

Il coach Marco Sinibaldi festeggia con la vittoria il suo compleanno:

”Sicuramente è stata una partita a due facce. Siamo partiti bene, giocando un primo set buono, anche se dall’altra parte ci siamo trovati una squadra completamente nuova, che non avevamo studiato e preparato così. Ci siamo adattati un pochino subito, ma allo stesso tempo nel secondo e terzo set abbiamo perso qualità al servizio, dove abbiamo fatto troppi errori, e quindi siamo scesi molto nella fase del break-point. Nel quarto set abbiamo ritrovato la quadra al servizio e abbiamo portato un pochino più di pazienza, nonostante il gap all’inizio. Siamo stati bravi a macinare punto su punto e ad andare a chiudere il set con un ace, che in precedenza avevamo fatto fatica a trovare. Nel tie-break è stata una questione di nervi: siamo stati ottimi nello spingere sull’acceleratore, soprattutto al servizio, alzando anche le qualità a muro. Oggi sono due punti guadagnati e non un punto perso”.

Nella classifica del girone B Montecchio, con 12 punti, mantiene salda la seconda piazza dietro a Roma (15 punti). Prossimo match mercoledì prossimo alle 20.30, al Palaferroli di San Bonifacio, contro Desi Shipping Akademia Messina. Speciale promozione con ingresso gratuito per gli under 16.

Montecchio Maggiore, 20 novembre 2022