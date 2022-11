Le leonesse di Unione Volley Montecchio Maggiore tornano a ruggire dopo la battuta d’arresto con Martignacco e portano a casa una vittoria netta con Omag-Mt San Giovanni in Marignano, vincendo 3-1 nonostante la partenza incerta del primo set (22-25; 25-20; 25-21; 25-20). – Montecchio rialza la testa e batte San Giovanni in Marignano

Ipag Sorelle Ramonda mantiene la seconda piazza in classifica con 10 punti, dietro a Roma, capolista con 12.

Partono forte le castellane, portandosi avanti di sei punti, ma qualche errore di troppo gioca a vantaggio delle romagnole, che prendono coraggio e pareggiano sul 10-10, per poi prendere il largo e portarsi a più cinque, fino a prendersi il primo set.

Nella seconda frazione partono cattive le castellane e mettono la freccia con la solita coppia Mazzon-Angelina (di nuovo top scorer con 22 punti, con la padovana a ruota con 21) e un doppio ace di Bartolucci, che pareggia i conti.

Terzo set con le biancorosse scatenate che si portano su 5-0 e mantengono il vantaggio fino alla fine, con bel gioco muro-difesa e Tanase in crescendo che piazza cinque palle a terra. Nel quarto set le ragazze di Sinibaldi spingono e conducono il monologo, senza abbassare la guardia con Omag-Mt che tenta il recupero nel finale, ma deve alzare bandiera bianca.

Soddisfatto il coach Marco Sinibaldi:

“Nel primo set ci siamo portati dietro gli strascichi della precedente partita. Ci abbiamo messo un po’ a sbloccarci, ma poi abbiamo trovato continuità in attacco, trovando svariate soluzioni, e facendo bene il lavoro su muro-difesa, soprattutto su rigiocata, mettendo a segno 16 muri punto.

Siamo stati molto bravi a contenere la battuta delle romagnole, che fino ad ora è una delle migliori del campionato. Sono contento della reazione delle ragazze dopo la sconfitta con Martignacco e vincere contro una squadra che ha dichiarato di essere la squadra più forte del campionato, dopo Roma, è doppiamente motivo d’orgoglio”.

Sull’altro fronte delusione di Giorgia Caforio, centrale di San Marignano: “E’ stata a tratti una bella partita, anche se noi potevamo fare meglio su alcuni fondamentali. Siamo partite un po’ contratte, ma poi siamo riuscite a portare a casa il primo set. Nella seconda frazione stavamo giocando di nuovo bene, ma ci siamo inceppate, compiendo alcuni errori di troppo.

Dobbiamo cercare di lavorare ancora su determinate cose e ragionare di più nei momenti di difficoltà. Torniamo a casa con la consapevolezza che quando giochiamo come sappiamo siamo una squadra insidiosa, ma che non possiamo avere cali di tensione perché dall’altra parte ci sono le avversarie e bisogna restare in partita fino in fondo”.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (22-25 25-21 25-21 25-20)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO:

Tanase 12, Marconato 9, Bartolucci 6, Angelina 22, Barbazeni 6, Mazzon 21, Maggipinto (L), Nardelli, Muraro, Malvicini, Cometti. Non entrate: Esposito, Biolo (L), Brandi. All. Sinibaldi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO:

Parini 9, Turco 3, Bolzonetti 9, Salvatori 5, Perovic 21, Rachkovska 4, Caforio (L) 1, Babatunde 3, Covino 1, Aluigi 1, Saguatti, Biagini (L), Cangini. All. Barbolini. ARBITRI: Pernpruner, Cecconato. NOTE – Durata set: 28′, 32′, 30′, 29′; Tot: 119′. MVP: Tanase.

Top scorers: Angelina G. (22) Mazzon G. (21) Perovic N. (21)

Top servers: Bartolucci V. (3) Angelina G. (2) Turco A. (2)

Top blockers: Marconato G. (4) Barbazeni K. (4) Angelina G. (3)

Unione Volley Montecchio Maggiore

San Bonifacio/Montecchio Maggiore, 10 novembre 2022