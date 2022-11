Attivati gli sportelli per chi ha difficoltà con il sistema online – ULSS 7 Pedemontana: prenotazione per punti prelievo

Il servizio sarà attivo per tutto il territorio dell’ULSS 7 Pedemontana a partire da lunedì 21 novembre

e sarà gestito dai volontari di Cittadinanzattiva

Per gli utenti dei Punti Prelievo che hanno difficoltà

a utilizzare gli strumenti per prenotare online, l’ULSS 7 Pedemontana attiverà da lunedì 21 novembre tre sportelli dedicati, fisici e telefonici, frutto di una convenzione sottoscritta con l’Associazione Cittadinanzattiva, che gestirà il servizio con propri volontari.

Più in dettaglio, per i Punti Prelievo nel Distretto bassanese dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00, sarà attivo uno sportello al piano terra del San Bassiano (presso lo spazio dedicato alle associazioni) o in alternativa sarà possibile contattare il numero 0424 888400 attivo nelle medesime fasce orarie.

Per i Punti Prelievo nel Distretto Alto Vicentino, invece, sempre dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 lo sportello fisico sarà attivo al piano terra del Boldrini, o in alternativa sarà possibile chiamare il numero 0445 388118.

Infine per i Punti Prelievo in Altopiano lo sportello sarà attivo il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 presso il primo piano interrato (vicino all’Aula Magna) o in alternativa sarà possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 il numero 334 3771556.

«La prenotazione obbligatoria rimane la soluzione migliore

per gli utenti, perché evita inutili attese – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – e se da una parte andiamo sempre più nella direzione di offrire agli utenti la possibilità di gestire comodamente da casa, online, molte procedure, allo stesso tempo dobbiamo dare una risposta anche a quella fascia di utenza che non è in grado di utilizzare i nuovi strumenti telematici e non ha qualcuno che può farlo per loro conto. Voglio quindi ringraziare Cittadinanzattiva per la sensibilità dimostrata e tutti i volontari che si sono messi a disposizione».

L’Azienda ricorda che i nuovi sportelli (anche quelli telefonici) sono riservati esclusivamente agli utenti che non sono in grado di prenotare online e che non possono farsi aiutare per completare la semplice procedura via web: questo al fine di evitare di saturare la capacità di risposta e rendere il servizio accessibile a chi ne ha reale necessità.

Per tutti gli altri, è possibile prenotare l’accesso ai Punti Prelievo tramite il sistema ZeroCoda, accessibile sul portale dell’ULSS 7 Pedemontana.

Comunicato stampa n. 222

19 novembre 2022