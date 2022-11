Turchia: dove l’export italiano è maggiormente cresciuto nei primi 9 mesi del 2022: a Vicenza incontro su mercato e investimenti – Turchia: +49,7% dell’export registrato dal Made in Italy

Il 30 novembre, a Palazzo Bonin Longare, un’ampia riflessione sul mercato turco.

In collaborazione con Intesa Sanpaolo e l’Agenzia per lo sviluppo degli investimenti in Turchia e con l’alto patrocinio di Ambasciata e Consolato Turco a Milano, Confindustria Vicenza e Farexport propongono per mercoledì 30 novembre, alle ore 15.30 a Palazzo Bonin Longare a Vicenza, una riflessione sul mercato turco.

A giustificare l’interesse per la Turchia il +49,7% dell’export registrato dal Made in Italy alla fine del terzo trimestre 2022, un dato che fa della Turchia il mercato in cui le nostre esportazioni sono cresciute di più.

Alla base di questi risultati sicuramente anche il ruolo che la Turchia ha saputo consolidare di grande hub commerciale, proiettato su vicino oriente, africa e asia turcofona.

L’incontro proporrà anche un’analisi dei progetti di investimento che il Governo turco sta realizzando per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della penisola anatolica.

Oltre a Giovanni Dolcetta, Vicepresidente di Confindustria Vicenza

con delega all’Internazionalizzazione, e Simone Gervasini, Direzione Regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo, interverranno: il Console commerciale dell’Ufficio Commerciale del Consolato Generale di Turchia a Milano Ahmet Çetinkayış in merito all’interscambio commerciale Italia-Turchia; Francesca Pascali, della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, in merito all’economia turca e le sue prospettive per l’anno che verrà; i rappresentanti per l’Italia di Invest in Türkiye Gino Costa sulla dinamicità dell’economia turca come possibile destinazione di investimenti e, in tal senso, Alfredo Nocera sui settori di maggior interesse.

Sulla Turchia come paese dove storia e cultura sono veicoli di business, interverrà Riza Haluk Söner, Consigliere per la Cultura e le Informazioni dell’Ambasciata di Türkiye in Italia.

A chiudere, due testimonianze aziendali, quella di Lorenzo Minetti, CEO CTP Team, e Massimo Poliero, Chairman Legor Group.

Vicenza, 28 novembre 2022