Trissino: incendio di un capannone

Da mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco stanno operando per un incendio generalizzato di un capannone di oltre 10.000 mq di un’azienda di produzione accessori metallici per mobilifici in via Arzignano a Trissino: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Arzignano, Vicenza, Lonigo e con i volontari di Thiene con 4 autopompe, 4 autobotti, un’autoscala, altri mezzi di supporto e 27 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno l’intera struttura.

Sul posto per coordinare le operazioni di soccorso il funzionario di guardia e il capo servizio.

L’incendio nella notte è stato circoscritto e sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.