Il patavino è terzo assoluto all’Halloween, il giovane friulano firma il successo tra le Rally 5 al Lazio mentre il rosso da Marostica è sesto nella Fiorio Cup. – Toffano, Doretto e Battaglin in evidenza

Un fine settimana particolarmente ricco di impegni per Rally Team, divisa su tre campi gara, iniziando da una seconda edizione dell’Halloween Ronde che, tra Sabato e Domenica, ha portato in dote il secondo podio assoluto di Giovanni Toffano (foto in copertina).

Il pilota di Bastia di Rovolon, al volante della Skoda Fabia Rally 2 Evo di MS Munaretto con Matteo Gambasin, ha fatto la voce grossa, giocandosi i quartieri nobili della generale e chiudendo con un buon terzo finale, unito a quello in gruppo RC2N ed in classe R5 – Rally 2.

“Auto perfetta, motore al top” – racconta Toffano –

“ed è stato interessante approcciare una situazione così complessa. L’obiettivo era fare chilometri ma siamo molto soddisfatti della nostra prestazione, già dallo shakedown. Non abbiamo mai esagerato e dove non mi sentivo sicuro alzavo. Grazie alla scuderia, ai partners ed ai tanti amici presenti, fino a notte fonda.”

Riscontri positivi, nonostante l’uscita di strada sull’ultima speciale, per Matteo Duca, al debutto sulla Peugeot 208 Rally 4 di Baldon Rally con Giorgia Tullio, ai piedi della top ten di classe Rally 4, prima di dover alzare bandiera bianca, e soddisfatto per l’approccio alla nuova vettura.

Halloween da dimenticare in fretta invece per Fabio Bertazzolo, alle note Davide Benetton sulla consueta Citroen AX gruppo A, solamente quinto tra le A5 al termine di una due giorni storta.

Dalla Repubblica di San Marino al Rally del Lazio, finale nazionale ACI Sport Rally Cup Italia, nel quale la scuderia con base a Rosà si presentava ai nastri di partenza con Matteo Doretto.

Il giovane figlio d’arte,

in coppia con Massimo Falomo sulla Renault Clio Rally 5 di Gima Autosport, ha fatto sua la classe, vincendo tre speciali e creando un buon divario con i rivali.

Un successo trasparente per il friulano, avendo chiuso secondo nella Coppa Rally ACI Sport di zona quattro, che chiude il cerchio su una stagione da considerare certamente positiva.

“Avremmo potuto essere i vincitori della finale” – racconta Doretto – “ma, causa secondo nella CRZ di zona quattro, la cosa è finita così. Grazie ad Enrico Zille e Fabrizio Martinis sto crescendo molto ed i loro consigli sono stati molto utili in una gara così complicata, per via delle condizioni del meteo. Auto e team perfetti. Siamo molto soddisfatti del nostro piazzamento.”

Dal Venerdì e Sabato laziale verso la tre giorni di Ceglie Messapica, nel brindisino, per la seconda edizione della Fiorio Cup, svoltasi all’interno della Masseria Camarda di famiglia.

Tra tanti big della storia del rallysmo nostrano, come Aghini e Longhi, e giovani dal piede pesante, vedi Crugnola e De Tommaso, il sodalizio vicentino portava in gara Alessandro Battaglin, in coppia con Selena Pagliarini, sesto su Skoda Fabia Rally 2 Evo di P.A. Racing.

“Grazie alla famiglia Fiorio per l’ospitalità” – racconta Battaglin – “e per aver confezionato un evento incredibile. Nelle qualifiche del Venerdì siamo stati sempre in testa, accedendo da secondi per gli scarti, mentre Sabato e Domenica, tra piloti veri, siamo sopravvissuti nel fango.”

Rosà (VI), 09 Novembre 2022

Immagine di Matteo Doretto, in azione nel Rally del Lazio 2022 (immagine a cura di Mario Leonelli), di Giovanni Toffano, in azione nell’Halloween Ronde 2022 (immagine a cura di Mario Leonelli) e di Alessandro Battaglin, in azione nella Fiorio Cup 2022 (immagine a cura di Rally Team).