Thiene: Supertopolettore da record l’edizione 2022

Supertopolettore: in regalo alle classi il biglietto per il giro del mondo (a teatro)

Sono numeri importanti quelli registrati dalla Biblioteca Civica per l’edizione 2022 del Supertopolettore. Il progetto che ha l’obiettivo di invogliare i giovani studenti a leggere libri nel periodo estivo, coltivando nelle classi delle elementari cittadine l’amore per i libri e il desiderio di entrare e frequentare la Biblioteca, con un occhio di riguardo anche per le famiglie che accompagnano i propri figli a palazzo Cornaggia per la scelta e il ritiro dei volumi da leggere.

L’iniziativa, inoltre, è quantomai opportuna anche per far conoscere i servizi che la struttura offre ai cittadini.

L’estate 2022 ha visto, infatti, bambini e ragazzi frequentare in gran numero la Biblioteca e ciascuno, secondo le proprie capacità, ha contribuito a far vincere dei premi alla propria classe, consistenti in laboratori.

«Quest’anno – spiega Ludovica Sartore, assessora alla Cultura e Biblioteca –

hanno partecipato al concorso ben 57 classi e i superlettori hanno raggiunto numeri di letture da capogiro: con 4.800 titoli letti, l’edizione 2022 si aggiudica il podio del maggior numero di libri letti di sempre. È un risultato lusinghiero che merita un riconoscimento significativo.

Abbiamo pensato di offrire alle supertopolettrici e ai supertopolettori anche uno speciale invito al Teatro comunale per assistere ad uno spettacolo per ragazzi. Visto che il filo conduttore del concorso è stato, quest’anno, “Il giro del mondo in 80 giorni”, la scelta dello spettacolo è caduta su una proposta dal titolo analogo, molto coinvolgente, portata in scena dalla compagnia Fantateatro il prossimo 25 novembre e a cui assisteranno ben quindici classi delle scuole primarie cittadine».

L’attuale edizione del concorso, infatti, prevedeva che i bambini, dopo aver letto alcuni libri, avessero l’opportunità di lanciare un dado e procedere lungo il percorso del tradizionale gioco dell’oca appositamente trasformato per riprendere la storia nata dalla fantasia dello scrittore Jules Verne. Tra sfide da affrontare, quiz da risolvere, giochi da fare anche assieme ai genitori, i piccoli viaggiatori dovevano ritornare a Londra, meta finale del viaggio.

Un tema, quello del viaggio intorno al mondo, che ha suscitato interesse e che porterà i giovani lettori alla meta finale individuata nel teatro comunale

Il concorso Supertopolettore, proposto dalla Biblioteca Civica di Thiene fin dall’anno scolastico 2015 e giunto alla sua 8^ edizione, è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole primarie cittadine e ha creato nel corso del tempo una forte e proficua collaborazione che coinvolge bambini, ragazzi, insegnanti e bibliotecarie.

Tra i titoli più letti dai ragazzi la collana I Classicini,

una riduzione dei classici riadattata all’età dei nostri topilettori e, ancora, Letture in 5,10,15 minuti per i più piccoli, i Grandissimi, collana di biografie di personaggi famosi del passato, il sempre presente Roald Dahl con il GGG, la serie La magica casa sull’albero e gli albi illustrati per ragazzi.

Fonte: Comune di Thiene