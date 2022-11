Thiene: esposizione di auto e moto storiche da tutto il Triveneto

Sabato 26 e domenica 27 novembre 2022 il Centro Storico di Thiene sarà cornice di un raduno di auto e moto storiche con: C’era una volta Sfilata di eleganza Auto e Moda d’altri tempi

Organizzato da Confcommercio Mandamento di Thiene in collaborazione con Astego Motori e il patrocinio del Comune di Thiene.

Nella giornata di sabato 26 novembre

vi sarà nel pomeriggio fino alle ore 19.00 un’esposizione d’auto e moto storiche da tutto il Triveneto con espositori che vorranno onorare con la loro presenza l’importante contesto del centro storico di Thiene.

Domenica 27 novembre

dalle ore 11 circa fino al primo pomeriggio vi saranno circa 20 auto storiche selezionate costruite nel periodo dagli anni ‘30 fino agli anni ‘60, marchi blasonati per alcuni casi ormai scomparsi che hanno e continuano a rappresentare un loro ambìto fascino che è il pregio della manifestazione, frutto della caparbietà del presidente di Astego Motori Leonardo Greggio.

Alcuni modelli in primis sono ALFA ROMEO – casa LANCIA – gruppo FIAT C, GRUPPO auto INGLESI e una rappresentanza di AUTO AMERICANE e alcune fuori serie speciali.

Accanto alle auto d’epoca poseranno modelle vestite e acconciate a tema anni ’50, sapientemente vestite dall’Atelier UNE NOUVELLE VIE di Antonella Valerio, partner sempre presente per questo tipo di eventi, cornice di assoluto valore estetico che darà quel tocco di eleganza alla manifestazione.

Il programma Sfilata Auto Storiche “C’era una volta” prevede dalle ore 15.00 ritrovo auto e partecipanti in Piazza Chilesotti, verso le ore 16.00 tutti in auto con un piccolo circuito cittadino dove il conduttore farà salire la modella abbinata per poi sfilare nel centro storico.

Al termine previsto verso le ore 17.00 circa le auto e le modelle saranno a disposizione dei visitatori appassionati per posare in una foto ricordo.

È stato predisposto un intrattenimento musicale e alcuni ballerini si esibiranno con musiche a tema anni ‘50 calati nel periodo scelto per la manifestazione.

Il Presidente di Confcommercio mandamento di Thiene Giuseppe Vittorio Santacatterina e il Presidente del Centro Storico Fabio Zardo, ringraziano Astego Motori per la disponibilità e l’eccellenza che porteranno a Thiene nel prossimo fine settimana e il Comune di Thiene per la collaborazione.

In occasione dell’evento i negozi del Centro Storico faranno da cornice all’evento.

L’Amministrazione Comunale rileva la positiva sinergia che si è creata con la Confcommercio di Thiene per la rivitalizzazione del centro cittadino con manifestazioni di qualità, che finora hanno riscosso un notevole interesse e soddisfazione da parte del numeroso pubblico presente, in quanto la collaborazione ripaga sempre e dà forza alle proposte.

Fonte: Comune di Thiene