Una bacheca speciale – Tezze sul Brenta onora altri 18 caduti della Grande Guerra

Domenica 6 novembre l’Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta,

in collaborazione con le varie associazioni d’Arma, ha celebrato l’anniversario della Vittoria rendendo onore ai Caduti presso i monumenti paesani che ne perpetuano il ricordo.

Ma c’è anche un altro luogo che raccoglie i nomi di altri 18 soldati, 15 dei quali originari di Tezze, per quali non è stato ancora possibile rintracciare parenti o discendenti in vita.

Si tratta di una bacheca, collocata all’ingresso della sala “Tessarollo” presso il Municipio. All’interno sono custodite 18 medaglie, con tanto di nomi e cognomi e corpo militare di appartenenza e l’indicazione della ricorrenza del centenario della Grande Guerra, celebrato nel 2018.

Si tratta dell’atto finale di un’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Fanti e l’Associazione Nazionale Alpini di Tezze sul Brenta, che aveva già reso onore ad altri 75 caduti del primo conflitto mondiale originari di Tezze, consegnando il riconoscimento ideato per la ricorrenza del centenario.

«Sono stati 108 i Caduti di Tezze sul Brenta –

spiega Francesco Cerantola, Presidente dell’Ass.ne Fanti di Tezze sul Brenta – e, ma non per tutti è stato possibile rintracciare parenti in vita.

Da domenica scorsa, anche la memoria di coloro di cui non sono stati trovati legami familiari è conservata presso la Casa Comunale, con una Comunità che diventa anche famiglia».

Fanno parte di questo gruppo di caduti anche tre militari provenienti dalla provincia di Benevento, le cui medaglie sono state affidate per errore ai Fanti di Tezze. Si tratta del fante Bartolomeo Spina, del granatiere Ernesto Pannone e del cappellano militare Tommaso Pannone, morto a 25 anni nel 1916.

Questo il dettaglio dei caduti di Tezze, alcuni deceduti nella prima fase del conflitto, altri anche dopo la firma del trattato di pace del 4 novembre 1918:

Baggio Giovanni, soldato 255.mo Rgt. Fanteria, n. 1-2-1897, m. 19-7-1917 in ospedale

Baggio Sante, soldato 86.mo Rgt. Fanteria, n. 21-7-1894, m. 6-12-1918 in ospedale

Cusinato Antonio, soldato 256.mo Rgt. Fanteria, n. 19-6-1897, m. 3-7-1917 per ferite

Gnoato Giovanni, soldato 70.mo Rgt. Fanteria, n. 10-9-1896, m. 30-10-1916 in combattimento

Lago Valentino, soldato 79.mo Rgt. Fanteria, n. 12-4-1889, m. 19-5-1916, disperso sull’Altopiano Asiago

Melan Valentino, soldato 1.mo Gr. Bombardieri, n. 20-10-1894, m. 25-8-1916 sul Monte San Marco

Mion Angelo, soldato 11.mo Rgt. Bersaglieri, n. 15-8-1898, m. 19-8-1917 disperso sul Carso

Pellanda Giovanni, soldato 6. Rgt. Fanteria, n. 25-4-1892, m. 10-7-1915 in Libia

Sandri Velio, 2. Rgt. Granatieri, n. 17-6-1891, m. 14-8-1915 in combattimento

Simeoni Narciso, carabiniere Leg. Verona, n. 15-9-1893, m. 11-11-1918 in ospedale

Suelotto Giocondo, soldato 8.vo Rgt. Artiglieria Campagna), n. 22-10-1894, m. 27-11-1918 in ospedale

Tasca Gioacchino, soldato 8.vo Rgt. Bersaglieri, n. 11-3-1895, m. 27-10-1918 sul Piave

Zanon Francesco, soldato 35.mo Rgt. Fanteria, n. 8-8-1898, m. 8-10-1918 in prigionia

Zanotto Angelo, soldato 230.mo Rgt. Fanteria, n. 30-6-1882, m. 3-12-16 sul Monte San Gabriele

Della provincia di Benevento:

Pannone Ernesto, soldato 2. Rgt. Granatieri

Pannone Tommaso, cappellano militare, n. 2-2-1881, m. 16-16-1916 in ospedale

Spina Bartolomeo, soldato 161.mo Rgt. Fanteria, 22-8-1889 m. 5-5-1916 in combattimento

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Comunicato del 12/11/2022