Il 13 porta bene a Tennis Comunali Vicenza, che nella quinta giornata del campionato di serie A2 centra la sua prima vittoria contro il Tennis Club Siracusa battuto per 6-0.

Ed è stata la domenica delle “prima volte”

con i successi di Riccardo Balzerani e di Aljaz Bedene che superano in tre set, in rimonta, Jose Vidal ed Alessio Di Mauro.

4-6 6-1 6-0 per Balzerani, che festeggia così il primo sigillo stagionale e con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 per lo sloveno, che firma la sua affermazione personale che vuol dire anche quella di squadra.

Nel mezzo confermano la loro imbattibilità stagionale Gabriele Bosio e Giovanni Peruffo. Anche per Bosio ci vogliono tre set per superare Bongiovanni 3-6 6-2 6-2 mentre è tutto facile per Peruffo, che regola 6-2 6-1 Gabriele Lumera.

Sul 4-0, a risultato acquisito, arrivano anche i punti nei due doppi con Bedene/Balzerani che si impongono contro Di Mauro/Bongiovanni per 6-2 3-6 10-3 mentre Bosio/Peruffo opposti a Vidal/Lumera vincono alla distanza per 3-6 6-4 10-4.

“E’ stata una sfida molto più sofferta di quanto faccia pensare il punteggio finale – commenta il capitano Enrico Zen – anche perché, negli incontri di Balzerani e Bosio, ci siamo trovati subito sotto di un set.

Comunque, bravi tutti quanti a regalarci una vittoria molto importante per la classifica. Il girone, infatti, si è dimostrato una volta di più di alto livello: non ci sono sfide facili, anzi, l’equilibrio la fa da padrone con ben tre squadre a sette punti. Adesso ci attendono due trasferte a Napoli e poi a Bologna.

Tutto è ancora possibile, i giochi sono aperti, sia guardando la testa che la coda. Sono fiducioso per quanto hanno fatto vedere i ragazzi anche se so che sarà una battaglia fino all’ultimo punto”.

Tennis Comunali – Tc Siracusa 6-0

Singolari: Balzerani b. Di Mauro (2.2) 4-6 6-1 6-0 Bosio b. Bongiovanni (2.5) 3-6-6-2 6-2 Peruffo b. Lumera (2.7) 6-2 6-1 Bedene b. Vidal Azorin (2.2) 3-6-6-4 6-3 Doppi: Bedene/Balzerani b. Di Mauro/Bongiovanni 6-2 3-6 10-3 Bosio/Peruffo b. Vidal Azorin/Lumera 3-6 6-4 10-4

Risultati della quinta giornata del girone 2

Ferratella – Team Avino 1-5; Ct Mario Stasi Lecce – Ct Bologna 3-3

Classifica: Mario Stasi Lecce 11; Villasanta, Ferratella e Ct Bologna 7, Tennis Comunali Vicenza 5, Avino 4, Siracusa 0.