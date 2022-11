Teatro Roi di Monticello Conte Otto: sabato 5 novembre risate alla veneziana

Secondo appuntamento sabato 5 novembre alle 21 con la stagione del Teatro Roi di Monticello Conte Otto, organizzata dalla locale compagnia Astichello con il sostegno del Comune.

Quello che attende il pubblico è un viaggio suggestivo e divertente in quel Settecento veneziano di cui Carlo Goldoni fu il più acuto interprete teatrale.

La compagnia Teatro Insieme di Sarzano (Rovigo) proporrà infatti la sua commedia “Le done de casa soa”, per la regia di Roberto Pinato e Marna Poletto.

Angiola ha un bel problema da risolvere: trovare un marito – e quindi far uscire di casa – la giovane cognata Checca, che però non ha una dote e, come se non bastasse, si è invaghita di un giovane che ha visto dal balcone.

Ma non si può certo accasare la ragazza con il primo che passa… Angiola metterà allora in campo tutta la sua astuzia, intessendo una fitta trama di intrighi e relazioni con i più disparati personaggi per portare a buon fine la faccenda.

Sul palcoscenico saranno impegnati:

Gilberta Zanforlin, Sandro Cartura, Lucia Bellini, Lisa Rossi Milani, Roberto Pinato, Roberto Bruscagin, Sandra Brogin, Morena Sparapan, Gianpaolo Targa, Enrico Modica Agnello e Mauro Rubello.

Lo spettacolo di Teatro Insieme ha vinto nel 2021 il Gran Premio del Teatro Amatoriale Veneto e rappresenta la regione alla finale nazionale di quest’anno, attualmente in corso a Colleferro, nel Lazio.

La rassegna di Monticello Conte Otto è realizzata con la collaborazione della sezione locale della FIDAS – Associazione Donatori di Sangue, della Pro Loco, dell’Unità Pastorale dell’area e del Comitato veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori – FITA.

Biglietti a 10 euro; abbonamenti a 50 euro.

Prenotazione e prevendita al numero 333 2413381 tutti i giorni dalle 16 alle 19.30.

Oppure al Teatro Roi il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato due ore prima della rappresentazione.

Informazioni: 0444 947511 (Comune); 333 2413381 (Compagnia Astichello); 0444 324907 (Fita Veneto).

Accesso consentito secondo le normative sanitarie vigenti.