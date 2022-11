Tagliolini di castagne alla crema di zucca e germogli di porro

Prepara il ragù bianco: lava, sbuccia e trita finemente le verdure e falle saltare nell’olio in una pentola dal fondo spesso per 10 minuti a fuoco dolce. Aggiungi la soia (senza ammollarla come indicato sulla confezione), la salsa di soia, il sale, il pepe e 1/2 litro di acqua bollente. Lascia sobbollire per 1 ora a fuoco bassissimo controllando sempre che l’acqua non evapori completamente (in tal caso, aggiungine dell’altra). A cottura ultimata, il ragù deve risultare molto morbido e piuttosto asciutto.