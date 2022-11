Dal Consiglio Nazionale del PSI riunitosi ieri a Roma per la nomina della Direzione Nazionale e degli Organi Statutari, arrivano diverse sollecitazioni al Governo Meloni: sostegno all’Ucraina nella lotta contro l’invasione russa; preoccupazione per il rischio che la prossima manovra di bilancio porti un ulteriore deficit di oltre 20 miliardi nelle case dello Stato; preoccupazione per la tensione con la Francia a seguito dei miopi comportamenti della destra al Governo nella gestione delle emergenze rifugiati. – Stati generali del Socialismo

Il Consiglio Nazionale PSI ha nominato la Direzione Nazionale di cui faranno parte per il Veneto, il Segretario regionale Mortandello e i compagni Luca Fantò (Vicenza) e Luigi Giordani (Venezia).

Presidente del Consiglio Nazionale è stato eletto Luigi Incarnato, Segretario regionale della Calabria, e Tesoriere Marco Strada, Segretario regionale dell’Emilia Romagna.

Dal Consiglio Nazionale è arrivato un partecipato ringraziamento al Tesoriere uscente Oreste Pastorelli.

Al termine del Consiglio Nazionale il Segretario Maraio ha sottolineato come sia necessario unire l’intera opposizione per creare un’alternativa credibile alla destra di governo ma ha anche sottolineato come il PSI si stia battendo con impegno per salvaguardare la propria autonomia.

Maraio ha infine sollecitato la convocazione degli “Stati generali del socialismo italiano” con l’obiettivo di rafforzare la comunità socialista e renderla utile al Paese.

13 novembre 2022

Giuseppe Maria Toscano Luca Fantò

Segretario provinciale PSI Vicenza Segretario cittadino PSI Vicenza