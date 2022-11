Smartphone: cinque nuovi incontri per imparare ad utilizzarlo nella vita quotidiana

Dal 14 novembre e fino al 12 dicembre nella Palestra Digitale di Villa Fabris – “Smartphone”: cinque nuovi incontri per imparare ad utilizzarlo nella vita quotidiana

La Palestra Digitale di Villa Fabris

è costantemente vicina alla cittadinanza, accogliendo le sollecitazioni che vengono formulate e rispondendo alle necessità che vengono riscontrate.

Tra queste c’è la grande richiesta di imparare ad utilizzare il proprio smartphone, importantissimo strumento di comunicazione che, grazie alle sue applicazioni, rende anche più semplice la vita quotidiana, purché si sappiano sfruttare pienamente tutte le funzioni.

Per soddisfare questa esigenza di conoscenza l’Assessorato alle Relazioni con il Pubblico propone, ogni lunedì, a partire dal 14 novembre e fino al 12 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, nella Palestra Digitale di Villa Fabris, con accesso da piazzale Divisione Acqui, un nuovo corso in cinque appuntamenti dedicato alla conoscenza del proprio cellulare e, nello specifico, all’’utilizzo di WhatsApp, Google Maps, SPID, Sanità km zero e Zerocoda, appuntamenti online.

«Ritengo un grande risultato – afferma l’Assessora Marina Maino –

la risposta entusiasta dei cittadini verso queste proposte e reputo ancora più importante

dare seguito alle loro richieste di continuare la formazione e l’assistenza per l’utilizzo dei servizi e degli strumenti digitali.

Dopo la prima esperienza, da subito si è creata una lista di attesa di persone che hanno richiesto di poter essere informate e partecipare alle nostre proposte di “alfabetizzazione al digitale”.

È per dare risposta a loro e per ampliare la cultura digitale che stiamo proponendo questa ulteriore occasione di formazione.

Siamo accompagnati tutto il giorno dallo smartphone, ma talvolta ci sentiamo disorientati di fronte alle numerose funzioni che ci offre che non sempre siamo in grado di utilizzare agevolmente.

Ecco, quindi, che questi appuntamenti sono il momento in cui insieme ad un esperto e al proprio telefono si può imparare senza avere timore di sbagliare».

Il corso è gratuito e viene organizzato dal Comune di Thiene all’interno del percorso tracciato dal progetto AVATAR Alto Vicentino Alleanza Territoriale per Azioni in Rete con la collaborazione dei/delle volontari/rie del Servizio Civile Digitale presenti allo Sportello Digitale, aperto a sostegno della cittadinanza ogni lunedì dalle 14.00 alle 18.00.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente collegamento: https://tinyurl.com/3yddw673 e portare il proprio smartphone

Per informazioni è possibile telefonare al n. 0445 804820 o scrivere a info@comune.thiene.vi.it

Thiene, 9 novembre 2022