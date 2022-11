Scientology è una religione sviluppata da L. Ron Hubbard che offre un preciso sentiero che conduce a una completa e sicura comprensione della vera natura spirituale dell’individuo e della sua relazione con sé stesso, con la famiglia, con i gruppi, con l’umanità, con tutte le forme di vita, con l’universo materiale, con l’universo spirituale e con l’Essere Supremo o infinito. – Che cos’è Scientology?

Scientology s’indirizza allo spirito (non al corpo o alla mente) e crede che l’uomo sia molto più che un prodotto del suo ambiente o del suo patrimonio genetico: è costituita da un corpo di conoscenza che deriva da alcune verità fondamentali. Le principali fra queste sono:

L’Uomo è un essere spirituale immortale.

La sua esperienza si estende ben al di là di una singola vita. Le sue capacità sono illimitate, anche se non attualmente conosciute: inoltre ritiene che l’Uomo sia fondamentalmente buono e che la sua salvezza spirituale dipenda da lui stesso, dai suoi simili e dal suo conseguimento della fratellanza con l’universo.

L’obiettivo finale di Scientology è il vero progresso e la libertà spirituale.

CHE COSA SIGNIFICA LA PAROLA SCIENTOLOGY?

La parola Scientology deriva dal latino scio che significa “conoscere nel senso più completo del termine” e dal vocabolo greco logos ovvero “studio di”. Significa sapere come sapere. Scientology è ulteriormente definita come “lo studio e il modo di occuparsi dello spirito in relazione a sé stesso, agli universi e ad altre forme di vita”.

PERCHÉ SCIENTOLOGY SI DEFINISCE UNA RELIGIONE?

Scientology sicuramente risponde a tutti e tre i criteri generalmente usati dagli studiosi mondiali di religione, per determinare la natura religiosa di un movimento: (1) la fede in una Realtà Fondamentale, come la Verità rivelata o eterna che trascende il presente immediato del mondo materiale; (2) pratiche religiose dirette alla comprensione o al raggiungimento di questa Realtà Fondamentale o alla comunione spirituale con essa; (3) una comunità di credenti che si riunisce nella ricerca di questa Realtà Fondamentale.

La credenza di Scientology in una Realtà Fondamentale che trascenda il mondo materiale, include i suoi concetti di thetan (essere spirituale), delle dinamiche incluso il mondo dello spirito (la Settima Dinamica) e dell’Essere Supremo (l’Ottava Dinamica).

Il secondo elemento

può essere ritrovato nelle cerimonie rituali di Scientology come il battesimo, il matrimonio e i servizi funebri, ma principalmente nei servizi religiosi di auditing e di studio, attraverso i quali gli Scientologist aumentano la consapevolezza spirituale di se stessi, raggiungono una comprensione del mondo dello spirito e, in definitiva, della loro relazione con l’Essere Supremo.

In quanto al terzo elemento, una comunità molto attiva di credenti può essere trovata in ogni Chiesa di Scientology in quasi ogni momento del giorno.

Scientology è dunque una religione nel senso più tradizionale del termine e aiuta l’Uomo ad aumentare la propria consapevolezza di Dio, della sua natura spirituale e di quella del suo prossimo: porta avanti una tradizione religiosa che continua da 10.000 anni, e abbraccia le verità che si trovano nei più antichi testi sacri dei Veda Indù e la saggezza del Buddismo.

Scientology ha in comune con tutte le grandi religioni il sogno di pace sulla Terra e di salvezza per l’Uomo. La novità in Scientology è che essa offre una strada precisa per realizzare il miglioramento spirituale nel presente immediato e un modo per realizzarlo con assoluta certezza.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.scientology.it