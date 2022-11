Domande ricorrenti sulla religione che si sta espandendo più velocemente nel 21° secolo. – Quali sono le Pratiche di Scientology?

PRATICHE DI SCIENTOLOGY

Nel vasto panorama dei dati che stanno alla base della filosofia religiosa di Scientology, ci sono molti principi che, una volta appresi, consentono una visione della vita nuova e senz’altro più ampia. Se conosce la Scala del Tono (scoperta del fondatore L. Ron Hubbard), ad esempio, una persona può capire come affrontare meglio un bambino scontroso, come calmare un amico turbato o come far afferrare un’idea a un datore di lavoro un po’ burbero.

Questi principi costituiscono un’immensa area di osservazione nel campo degli studi umanistici. Si tratta di un insieme di conoscenze a disposizione di chi voglia imparare. Non c’è niente di autoritario: ha valore semplicemente in quanto insieme di conoscenze.

La straordinaria conquista di Dianetics e Scientology consiste proprio nell’aver sviluppato metodi esatti e precisi per accrescere la consapevolezza dell’Uomo e le sue capacità. Molti dei tentativi che altri hanno compiuto in questa direzione hanno prodotto soltanto risultati sporadici o di breve durata, se mai ce ne sono stati. Applicando Scientology con esattezza, si può migliorare la propria vita.

L’importanza dell’applicazione in Scientology deriva dal fatto che L. Ron Hubbard ha sviluppato, come parte della religione, una vera e propria tecnologia, attraverso la quale le sue scoperte possono essere utilizzate per migliorare se stessi e gli altri. Per tecnologia si intendono i metodi di applicazione dei principi inerenti a qualcosa, in contrapposizione alla pura e semplice conoscenza teorica.

CHE COSA REALIZZA SCIENTOLOGY?

Scientology pone l’accento sull’applicazione e sulla praticabilità dei suoi principi e delle sue tecniche. Se applicata propriamente, Scientology permette di migliorare tutti gli aspetti della vita, tanto spirituali quanto materiali. Si indirizza all’individuo e porta ad una maggiore felicità e sicurezza di sé incrementando la sua consapevolezza e la sua capacità.

Differisce dalle altre filosofie religiose, in quanto essa fornisce i mezzi attraverso i quali una persona può aumentare la sua capacità di risolvere efficacemente i problemi e le situazioni che essa e gli altri si ritrovano a fronteggiare nell’esistenza.

Una premessa fondamentale di Scientology è che l’Uomo è fondamentalmente buono e può migliorare le proprie condizioni di vita. In ogni caso, Scientology non può promettere di realizzare nulla di per se stessa. Solo l’individuo può procurare a sé ed a coloro che lo circondano i miglioramenti, mediante l’applicazione degli insegnamenti di Scientology.

CHE COS’È SCIENTOLOGY?

Scientology: scio (Latino) “sapere nel senso più completo del termine”, logos (Greco) “studio di”. Perciò significa “sapere come sapere”.

Scientology è una religione del ventesimo secolo. Comprende un vasto insieme di conoscenze derivanti da alcune verità fondamentali, la principale delle quali è questa: l’uomo è un essere spirituale dotato di capacità che vanno ben oltre quelle che egli considera di avere normalmente.

Egli non solo è in grado di risolvere i propri problemi, di raggiungere le mete che si è prefisso e di conseguire una felicità duratura, ma può anche raggiungere nuovi stati di consapevolezza mai sognati prima d’ora.

Tutte le grandi religioni, in modi diversi, hanno aspirato alla libertà spirituale: una condizione libera dai limiti della materia e dall’infelicità. Il problema, tuttavia, è stato sempre quello di capire come raggiungere un tale stato, soprattutto vivendo in una società frenetica e spesso opprimente come la nostra.

Nonostante la vita moderna sembri proporci una serie pressoché infinita di complicazioni, Scientology sostiene che le soluzioni che se ne possono ricavare sono fondamentalmente semplici e alla portata di tutti.

Difficoltà di comunicazione e nei rapporti interpersonali, precarietà, mancanza di fiducia in se stessi e disperazione: ognuno di noi ha, innato, il potenziale per liberarsi da queste e molte altre preoccupazioni.

Scientology offre una via verso una maggiore libertà.

