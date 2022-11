Schio: a Palazzo Toaldi Capra Paolo Rolli con “Diari da Nassiriya”

Sarà Palazzo Toaldi Capra ad ospitare giovedì 10 novembre (ore 20.30) la presentazione del libro “Diari da Nassiriya” del giornalista scledense Paolo Rolli.

L’incontro è organizzato in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace istituita il 12 novembre in concomitanza dell’anniversario dell’attentato di Nassiriya, in Iraq, avvenuto nel 2003 e nel quale persero la vita 19 italiani.

Proprio pochi mesi dopo l’attentato di Nassiriya, Rolli è stato richiamato in servizio dall’Esercito tornando così ad indossare l’uniforme da Ufficiale per partecipare all’operazione “Antica Babilonia”.

Rolli ha contribuito a raccontare ai media nazionali l’attività italiana nella martoriata provincia di Dhi Qar, della quale Nassiriya è capoluogo.

Da questi mesi di esperienza professionale e umana, è nato un reportage scritto stando dentro la storia, vivendo i fatti da protagonista e non solo come osservatore, oltre la linea di demarcazione che separa il mondo civile da quello militare.

“Diari da Nassiriya”

è una narrazione senza filtri di un contingente militare impegnato in un contesto estremo, dalla partenza fino al rientro in Italia, tra fatica e difficoltà, rischi e paure, dolore e lutti, ma anche sorrisi, soddisfazioni e frammenti di spensieratezza.

Durante l’incontro – in Sala Affreschi a Palazzo Toaldi Capra – dialogherà con l’autore Marco Gianesini.

Ingresso libero.

Fonte: Comune di Schio