Giornata del Ringraziamento. A Scaldaferro 150 trattori scaldano i cuori dei vicentini

Il presidente Martino Cerantola: “in prima linea per salvaguardare imprese e cittadini dall’impellente minaccia dello sviluppo delle produzioni di “cibo” sintetico”

Dopo due anni sottotono, la Giornata del Ringraziamento riprende vigore,

con dei festeggiamenti in piena regola. Oggi, al Santuario di Scaldaferro, infatti, oltre 150 trattori hanno sfilato, a partire da Pozzoleone, per celebrare l’inizio dell’anno agrario, alla presenza di numerosi agricoltori ed allevatori del territorio berico, nonché di S.E. Mons. Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, ad una delle ultime uscite ufficiali, prima di cedere il passo al nuovo pastore della Chiesa vicentina, mons. Giuliano Brugnotto.

Giunta al 72° appuntamento, la Giornata del Ringraziamento, istituita nel 1951 per iniziativa di Coldiretti, e successivamente inserita nel calendario liturgico dalla Conferenza episcopale italiana, rappresenta per il mondo agricolo un momento di alto valore identitario.

La messa solenne è stata celebrata dal vescovo di Vicenza, nella splendida cornice del Santuario Maria Salus Infirmorum di Scaldaferro, alla presenza di numerose autorità civili e militari del territorio, nonché di rappresentanti locali del mondo economico ed associativo.

Custodia del creato, legalità ed agromafie

sono i tre macro-temi che i Vescovi italiani hanno individuato per questa 72a Giornata del Ringraziamento, che non è un momento di riflessione e festa per il solo mondo agricolo, ma per la società tutta, come ha tenuto a precisare il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola.

“L’attenzione di Coldiretti è tutta concentrata sulla minaccia rappresentata dal “cibo” sintetico, che se non verrà immediatamente bloccato – spiega il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – rischierà di finire in breve tempo sulle nostre case, provocando un danno ingente al made in Italy, quindi alle imprese ed all’economia dei territori, nonché alla salute di ciascun cittadino”.

Temi sui quali ha posto l’accento, nella propria omelia, anche il vescovo Beniamino, che ci ha tenuto a sottolineare l’importante ruolo svolto dal mondo agricolo nel corso della pandemia: “gli agricoltori non si sono mai fermati. Hanno continuato a garantire alla comunità il cibo indispensabile per vivere”.

Agromafie.

Il mondo agricolo si caratterizza per un’economia pulita, proprio per questo è facile preda del sistema malavitoso, che ha l’esigenza di rimettere in circolo il denaro sporco in attività che godono di buona reputazione. I Vescovi interpretano in maniera lucida questo fenomeno:

“Nelle imprese catturate da dinamiche ingiuste si rafforzano comportamenti che minacciano ad un tempo la qualità del cibo prodotto e i diritti dei lavoratori coinvolti nella produzione”. Ed ancora: “Parlare di «agromafia» significa anche parlare di pratiche di agricoltura insostenibili dal punto di vista ambientale e di sofisticazione alimentare che mina la tutela dei prodotti cosiddetti “dop”, così come uso di terreni agricoli per l’immagazzinamento di rifiuti tossici industriali o urbani”.

Custodia del creato.

“Anche sotto questo punto di vista, il ruolo di agricoltori ed allevatori quali custodi del creato appare imprescindibile. Non possiamo abbandonare la terra che ci dà la vita. Ed il nostro non è un atteggiamento utilitaristico – sottolinea il presidente Cerantola – ma di profondo rispetto nei confronti del territorio e dell’ambiente, come testimonia la recente attività che abbiamo co-promosso per la rinascita della Piana di Marcesina dopo Vaia”.

Legalità.

La terra, però, va anche protetta da chi tenta di approfittarsene per un facile profitto. Ed anche in questo caso, i Vescovi italiani hanno descritto un quadro nitido e tristemente reale: “mercanti disonesti falsano le bilance e ingannano sulle unità di misura, per fare guadagni iniqui a svantaggio di chi lavora con onestà e dei poveri”. Ed ancora… “Legalità e trasparenza sono determinanti per la salute, per la cura della terra, per la qualità della vita sociale: senza di esse non c’è amore per la creazione e tutela della dignità della persona, né amicizia sociale per gli uomini e le donne che la lavorano”.

L’ultima minaccia: il “cibo” sintetico.

“Per i nostri prodotti non c’è davvero mai pace. Lo dimostra l’ultima minaccia che si sta facendo spazio nei mercati e che è davvero dietro l’angolo: il “cibo” sintetico. Si tratta di prodotti, non alimenti come quelli che siamo abituati a mettere in tavola – aggiunge il presidente Cerantola – realizzati in un bioreattore da cellule impazzite. Al rischio per la salute, poi, si accompagna un innegabile pericolo per l’ambiente, in quanto la produzione di questo “cibo” consuma più energia ed inquina di più. Inoltre, viene annientato il legame che unisce cibo e natura, portando i consumatori ad una omologazione delle scelte, naturalmente a tutto vantaggio delle multinazionali che stanno investendo moltissimo su questo versante”.

L’appello di Coldiretti, l’impegno di tutti.

“Condividendo l’appello dei Vescovi, e rivolgendoci alle numerose autorità presenti oggi – conclude il presidente Cerantola – non possiamo che ribadire la necessità di un impegno forte da parte delle autorità pubbliche: è necessaria un’azione continuativa di prevenzione delle infiltrazioni criminali e di contrasto ad esse. Ai colleghi chiedo di continuare a promuovere lavoro ed ambiente, perché solo così possono dimostrare che è possibile un modello di agricoltura sostenibile. Un ringraziamento, infine, va ai cittadini consumatori, che, con l’acquisto di prodotti di aziende agricole che operano rispettando la qualità sociale ed ambientale del lavoro, dimostrano la direzione reale verso cui la nostra società vuole andare”.

Al termine della celebrazione, nell’area antistante il Santuario di Scaldaferro, mons. Beniamino Pizziol ha accolto le macchine agricole, partite da Pozzoleone, e benedetto attrezzature ed agricoltori presenti per l’occasione.

E, per finire con un’ultima citazione dei Vescovi italiani, che sembra un invito a sottoscrivere il documento di Coldiretti per dire un secco no al “cibo” sintetico: “Occorre ricordare che abbiamo una responsabilità nello stile di vita che adottiamo anche quando compriamo i prodotti agricoli. Possiamo diventare protagonisti di un’economia giusta o rafforzare strutture di peccato”.

Il direttore di Coldiretti Vicenza, Simone Ciampoli, ha ricordato: “I nostri mercati di Campagna Amica, così come tutte le strutture dell’Associazione, hanno già attivato la raccolta delle firme per la petizione per dire no al “cibo” sintetico e garantire ai nostri figli la possibilità di consumare alimenti veri e sani. Non possiamo scendere a compromessi sulla difesa della nostra storia e la qualità del nostro cibo”.

Vicenza, 13 novembre 2022