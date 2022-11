Dopo la sconfitta in casa al tie-break con Itas Martignacco, mercoledì 9 novembre (ore 20.30) Unione Volley Montecchio Maggiore cerca il riscatto al Palaferroli di San Bonifacio con Omag-Mt San Giovanni in Marignano, squadra ben attrezzata che domenica scorsa ha sconfitto le cugine di Anthea Vicenza per 3-1 – Sara Esposito: Montecchio cerca il riscatto

“L’avversario è ostico – dice Sara Esposito, 23 anni, di Pianiga (Venezia), banda e opposto del team castellano, tornata da quattro anni negli States – e perciò ci stiamo preparando con molta grinta e determinazione. Abbiamo analizzato il match con Martignacco e sappiamo che dobbiamo prestare più attenzione a dettagli che fanno la differenza. Come ha detto la capitana Marianna Maggipinto, abbiamo già trasformato il dispiacere in rabbia. Di sicuro domani partiremo subito aggressive”.

Sara, sei entrata in campo alla fine con Martignacco e hai fatto due punti. Un bell’inizio nella massima serie dopo quattro anni negli Usa.

“Quando entri nel quinto set sai che non devi aver paura e devi dare il massimo. In più il campionato di A2, che affronto per la prima volta, è davvero di alto livello. Devi essere sempre concentrato e mai abbassare la guardia, perché appena lo fai le squadre avversarie cercano di approfittarne. Sono tutte aggressive e puntano sempre a vincere. Io punto a giocare sempre più spesso, ma devo migliorare molte cose. Sto imparando un sacco dall’opposto Giorgia Mazzon, che è bravissima, e naturalmente dal coach Marco Sinibaldi, che mi sta dando direttive preziose”.

Quali sono le tue sensazioni nel tornare sui campi da gioco italiani, dopo quattro anni di Tennessee?

“È tutto molto diverso, dal gioco alla tecnica di allenamento. Però ritrovare il pubblico di casa è bellissimo. A Montecchio ho avuto un’accoglienza meravigliosa e con le compagne mi trovo molto bene. E poi è bello anche che i miei genitori vengano a vedermi, com’è successo nel debutto casalingo con Anthea Vicenza. Anche se devono alternarsi andando a seguire anche le partite di mia sorella Lisa, che gioca come schiacciatrice nel Club Italia”.

San Bonifacio/Montecchio Maggiore, 8 novembre 2022