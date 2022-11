Da Pablito Rossi a Freddi Greco: i giocatori del LR Vicenza in Nazionale

È il 1953 quando il lanificio Rossi acquisisce l’A.C.VI. e grazie all’ingegno tutto italiano, o forse palladiano del conte Gavazzi, lancia sulle maglie della nuova società berica l’iconica e intramontabile “R” annodata sul petto. 29 anni dopo, nel 1982, uno dei più rappresentativi calciatori della storia biancorossa, si fregia del doppio titolo di Campione del mondo e capocannoniere al Mondiale: è Paolo Rossi, con la maglia azzurra dell’Italia. Quell’Italia che anche quest’anno, per la seconda di fila, sarà assente dalla competizione più attesa dai calciofili. Assente per la seconda volta dalla lista delle favorite delle quote vincente Mondiali: una storia che nel 2022 in Qatar dovrebbe riguardare soprattutto Francia e Brasile, stando alle previsioni degli esperti di calcio e dei principali bookmakers.

Ma Pablito Rossi non sarà l’unico indelebile ad aver calpestato il verde del Menti.

Dall’82 all’85 spunta il nome di qualcun’altro che ha fatto la storia. É il codino che sul green del Rose Bowl di Pasadena manda alle stelle il rigore decisivo per ripetere quello che aveva già fatto Rossi: alzare una coppa che lui, Roberto Baggio, non alzerà mai. Anche Roberto ha onorato i gloriosi colori del LaneRossi: dai 15 ai 18 anni. Enfant prodige.

Con fortune alterne e in periodi alterni, Paolo Rossi e Roberto Baggio vestono quindi la maglia dei berici e poi quella della nazionale. Ma non sono gli unici. Il LaneRossi regala agli azzurri anche Christian Maggio. E nel 2022 altri tre atleti come Filippo Ranocchia (oggi al Monza), Tommaso Mancini (oggi alla Juventus Primavera) e Freddi Greco, che hanno partecipato quest’anno allo stage di Coverciano con Roberto.

Il genio di Palladio sembra rivivere ciclicamente sotto spoglie diverse a partire dal 1976 quando Pablito incanta per tre anni le gradinate del Menti con 60 gol. Giovan Battista Fabbri, ct berico, è il primo a credere in quell’attaccante magro dai menischi fragili e dalla tecnica d’oro. È il Real Vicenza del presidente Farina che si prenderà il lusso di ricevere i complimenti della critica da un certo Gianni Brera. Nel biennio 1977-1978 a Vicenza, Pablito si laurea miglior marcatore della Serie B e poi della A: il primo in assoluto a conseguire tale primato. Con la Nobile provinciale sfiorerà lo scudetto senza vincerlo, lasciando il primato alla Juventus ma laureandosi capocannoniere in A con 24 gol: un primato che gli spalancherà le porte della nazionale azzurra di Bearzot al mundialito di Spagna nell’82. Sappiamo tutti com’è andata a finire.

L’82 sembra un passaggio di consegne,

perché in quell’anno inizia l’avventura in Serie A di Roberto Baggio appena sedicenne: 36 partite in totale e 13 marcature con la LaneRossi. Nel 1984-85 è titolare con la maglia biancorossa, sigla 12 reti in 29 partite di B e diventa uno degli idoli della tifoseria. In una delle ultime partite di campionato, il 5 maggio 1985, allo stadio Neri di Rimini, squadra allenata da un certo Arrigo Sacchi, subisce un grave infortunio al ginocchio destro: legamento crociato anteriore e menisco sono da ricostruire. Roberto abbraccia il buddismo, ma quell’incontro drammatico con la sfortuna è anche un incontro fortunato perchè sarà Sacchi a portarlo al Mondiale USA del ‘94. Anche qui sappiamo com’è andata a finire. E sappiamo che senza il Vicenza, Baggio non sarebbe sbarcato nell’olimpo degli dei con gli scarpini. É proprio lì che lo ha posto Palladio: nel Teatro Olimpico, come quello costruito a Vicenza nel 1580.

Ma Vicenza è legata anche ai nomi di Christian Maggio, Filippo Ranocchia, Tommaso Mancini e Freddi Greco. Christian inizia con le giovanili del LaneRossi dal ‘97 al 2000 fino a quando sbarca in prima squadra. Tre anni, 37 presenze e un gol. Poi fortune alterne con Fiorentina, Treviso e Sampdoria fino al grande passo. Maggio approda a Napoli dove si concede 233 presenze e 20 gol in 10 anni con i partenopei. Negli stessi anni si guadagna la nazionale: Under 18, Under 20 e Under 21. Infine la maglia della nazionale maggiore con cui vince l’argento agli Europei di Polonia e Ucraina nel 2012 e un bronzo alla Confederation in Brasile nel 2013. Il genio di Palladio ha scolpito un altro piccolo capolavoro nell’olimpo degli dei.

Ranocchia, Mancini e Greco sono i più recenti del maestro berico

che ha dato forma e sostanza all’architettura di Vicenza. Ranocchia veste il biancorosso nel 2021 da centrocampista/mezzala: 30 presenze e un gol in serie cadetta. Nello stesso anno arriva subito la maglia azzurra Under 20 e Under 21: rispettivamente una e tre presenze. Tommaso Mancini esordisce con la Nobile a 16 anni e un rifiuto al Liverpool di Klopp: lui è un pò Baggio e un pò Ibra. Nazionale Under 19 e punta biancorossa del valore di 500mila euro. Carattere e temperamento sembrano eleggerlo da subito come uno dei più promettenti. Anche l’ex Juve Montero sembra stare sui suoi passi. E infine Freddi Greco da Andohatapenaka, Madagascar. Esterno sinistro biancorosso da 400mila euro e azzurro Under 17, Under 18 e Under 19. Oggi all’anagrafe 21 anni e un futuro tutto da scrivere. Basta crederci, basta osare. Come il genio di Palladio.re