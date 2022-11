Roller Derby al pattinodromo di Vicenza

Sabato 3 Dicembre Roller Derby al Pattinodromo Ferrarin di Vicenza.

La squadra di roller derby vicentina The Anguanas Vicenza roller derby, ospiterà il torneo “THE BOUTS BEFORE XMAS”.

4 sono le squadre che si sfideranno in pista:

– The Anguanas

– The Anguanas 3d

– Rayo Dockers Valencia Roller Derby

– Dust City Roller Derby

Pattindromo Comunale di V.le Ferrarin, si sfideranno le squadre ospiti:

Alle 13.30,

Rayo Dockers Valencia Roller Derby e Dust City Roller Derby.

Alle 16.00

sarà il turno di The Anguanas e Rayo Dockers Valencia Roller Derby;

Alle 18.30

scenderanno in campo Dust City Roller Derby e The Anguanas 3d.

Si tratta del primo torneo a livello europeo che le Anguanas organizzano in casa dopo la pandemia.

Un’ottima occasione, dunque, sia per mettere alla prova le proprie capacità, sia per vedere dal vivo uno sport, il roller derby, che sempre più si va diffondendo in Italia.

Il torneo viene totalmente autogestito e finanziato dalle squadre; sarà pertanto gradita un’offerta libera.

Vi aspettiamo!

Link all’evento social: https://www.facebook.com/events/1246009272637205

Cosa è il roller derby

Il roller derby è uno sport di squadra che si pratica su pattini a rotelle (i classici quad).

Due tempi da 30 minuti giocati a riprese (cosiddette jam) di 2 minuti.

Cinque contro cinque in un tracciato ovale in cui le jammer (coloro che segnano punti) di ciascuna squadra devono superare il muro delle avversarie, senza farsi buttare fuori e senza commettere penalità.

La squadra di Vicenza esiste da ottobre 2013: si allena ogni lunedì e mercoledì dalle ore 21.00 al Pattinodromo Comunale di Vicenza, in viale Ferrarin.

Per informazioni, visitate la pagina Facebook: The Anguanas – Roller Derby Vicenza, oppure scrivete a rollerderbyvicenza@gmail.com

The Anguanas Roller Derby Vicenza

Storia

Nato negli anni 30 del 900 negli Stati Uniti, il Roller Derby sta vivendo in questi ultimi anni un boom di appassionati e appassionate in tutto il mondo e anche tra il pubblico italiano. Non si tratta solo di uno sport ottimo per sviluppare la propria coordinazione e il gioco di squadra, ma può essere visto come vero e proprio simbolo di un movimento con tratti culturali definiti.

Viene infatti identificato come uno sport “femminista”.

L’invenzione del Roller Derby agonistico si deve a Leo Seltzer, un promotore di eventi che, il 13 agosto del 1935, al Chicago Coliseum, organizzò il primo show sui pattini con ruote, ginocchiere e cuscinetti. Sembra che l’idea gli sia venuta dopo aver letto su una rivista che più del 90% degli americani possedevano un paio di pattini a rotelle… Quasi delle seconde scarpe.

Certo, l’aspetto originario di una partita, composta da due set, a Roller Derby era molto diverso da come lo immaginiamo ora, sia per quanto riguarda, ad esempio, le regole, sia per quanto riguarda l’abbigliamento e gli accessori usati.

Se sei preoccupata per l’aggressività di cui abbiamo parlato, non ti preoccupare, le protezioni (come le ginocchiere e i cuscinetti) sono necessarie e obbligatorie. Il pattinaggio può essere anche in Italia uno sport praticato nella massima sicurezza, esattamente come l’hockey.

Abbiamo scosso il tuo interesse e stai cercando di capire se si tratta dello sport adatto a te? Continua a leggere e scopri con noi tutti i segreti del Roller Derby e le sue regole, condivise anche dal campionato italiano.

Fonte https://www.alfemminile.com/