Roana: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il Comune di Roana in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, che ricorre il 25 novembre 2022, propone due iniziative a sostegno del tema; durante la mattina sarà proposto un incontro propedeutico alle terze classi delle scuole medie mentre nel tardo pomeriggio sarà allestita una fiaccolata per sensibilizzare i cittadini verso un tema fondamentale e di estrema attualità.

Il vicesindaco Christian Vellar

sottolinea l’importanza di questa giornata affermando che “Purtroppo la violenza sulle donne è un cancro difficile da estirpare, un fardello che fin dai tempi più remoti ereditiamo e che emerge silente anche all’interno delle mura domestiche quando l’ignoranza si risveglia; quando i vili vogliono nascondere la loro debolezza con soprusi e prevaricazione.”

Su questo tema si è espressa anche l’assessore alla Cultura Giulia Mosele dichiarando che “la violenza sulle donne purtroppo al giorno d’oggi rappresenta un problema sempre e costantemente ancora troppo diffuso nel mondo.

Gli effetti negativi a breve e a lungo termine vanno ad intaccare la salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima, portando ad una serie di conseguenze: isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli.

I bambini che assistono a scene di violenza all’interno delle famiglie possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento.

Pertanto la non violenza sulle donne deve essere insegnata fin da piccoli ai propri figli sia maschi che femmine.”

Per quest’ultima ragione si è pensato quest’anno di organizzare la giornata del 25 novembre coinvolgendo le giovani generazioni per metterle a conoscenza del tema.

Il programma previsto è così suddiviso:

La mattinata rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi terze delle scuole medie di Cesuna e Mezzaselva sarà organizzata grazie al supporto degli istruttori della scuola Scledum Self Defence di Schio (VI), composta da un gruppo di atleti specializzati in arti marziali, che propongono dei corsi di difesa personale e antiviolenza.

La dimostrazione di circa 3 ore si svolgerà presso il palazzetto di Canove e prevede un primo approccio alla difesa personale con situazioni simulate, che possono accadere realmente.

Nel tardo pomeriggio tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla fiaccolata voluta dall’Amministrazione Comunale di Roana. Il ritrovo è previsto per le ore 18:00 nel parcheggio antistante la Piscina Comunale di Roana, con la consegna delle fiaccole e il saluto dell’Amministrazione Comunale; seguirà poi il corteo che giungerà fino al Palazzetto di Canove, per terminare con letture, pensieri e messaggi degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Roana.

Per dire a gran voce NO alla violenza sulle donne, NO all’ignoranza e all’indifferenza.

Per maggiori informazioni: IAT Roana – Via Campiello, SN Treschè Conca di Roana (VI)

Tel. 0424/694361 // e- mail: chalet@comune.roana.vi.it