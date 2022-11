RICORDATI, BASTA SILENZI: URLA! Le amiche di Anna modelle per solidarietà

Un calendario per Anna: l’iniziativa delle amiche e colleghe di Anna che quattro anni fa formano l’associazione “Le Amiche di Anna” per non dimenticare il dramma, il femminicidio che ha scioccato tutto l’Alto Vicentino, quel 19 novembre 2018.

Anna Filomena Barretta uccisa dal marito, una tragedia familiare di inaudita ferocia. Donne uccise in ambito familiare/affettivo, vittime di partner o ex partner. Un fenomeno molto diffuso ma purtroppo ancora in gran parte sottovalutato. Una sciagura che riguarda tutte le classi socioculturali ed economiche, senza distinzioni di età, credo religioso o razza.

Ricordiamo le tre fasi della violenza domestica descritte nel 1979 da Lenore Walker:

La prima fase è quella in cui si accende la tensione tra i partner e che inizia attraverso una subdola violenza verbale. L’uomo violento manifesta un crescente nervosismo, un atteggiamento perennemente irritato, opaco e ambiguo che confonde la donna. Il distacco del partner è avvertito dalla donna come un potenziale segno di abbandono che la spinge ad evitare di contestare il proprio compagno od opporsi, assecondando ogni sua mossa ed ogni suo volere.

La seconda fase, improvvisamente, vede un’esplosione della violenza nelle forme più drammatiche.

La terza fase, infine, è caratterizzata in genere da una finta riappacificazione. L’uomo violento si riavvicina alla donna giurando pentimento e pronunciando scuse e parole d’amore a profusione, venendo prontamente perdonato e riaccolto.

L’associazione Amiche di Anna “Fotomodelle per un giorno” un calendario per solidarietà con l’obiettivo di sostenere le donne vittime di violenza, e i loro figli innocenti.

Le Amiche di Anna con questo calendario vogliono lanciare un messaggio forte e deciso “Ricordati, basta silenzi: urla!”

Dodici scatti con 12 foto capaci di emozionare e di dare speranza, ogni mese dell’anno raffigura una situazione diversa e una frase dedicata a tutte le donne.

Scatti a cura del noto fotografo Ernesto Jobin di Thiene, con il make-up di Federica Dalla Vecchia.

Il calendario verrà presentato sabato 19 e domenica 20 novembre, dalle ore 09:00 alle 19:00 nella galleria del Centro Commerciale di Thiene (VI), in via del Terziario e venduto per raccogliere fondi.

Un calendario a scopo benefico, che vuole essere non solo un modo per finanziare nuove iniziative a favore delle vittime di violenza e dei lori figli, ma anche un potente veicolo di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne.

Di seguito il video che raccoglie alcuni momenti del backstage: