Un guasto alla valvola wastegate durante la ripetizione della Santa Caterina, esclude dalla lotta per la vittoria un deluso Riccardo Bianco che conclude con la seconda posizione il Trofeo Rally ACI Vicenza – GEIDUE: Bianco mastica amaro a Schio

“Nemo propheta in patria” è forse il detto che maggiormente calza a pennello per Riccardo Bianco, al termine del Rally Storico Città di Schio che si è svolto sabato scorso nell’omonima località vicentina.

Per il portacolori della GEIDUE asd,

al via con la Ford Sierra RS Cosworth 4×4 Gruppo A affiancato da Matteo Valerio, la gara di casa ha lasciato un velo di amarezza nonostante il secondo posto assoluto conseguito, come racconta egli stesso:

“Dopo una buona prima parte di gara, seppur falsata da un “dritto” a Santa Caterina che ci ha penalizzato di qualche secondo, al termine del primo giro eravamo in corsa per puntare alla vittoria che, oltre alla soddisfazione di vincere sulle strade di casa, ci avrebbe permesso anche di far nostro il Trofeo Rally ACI Vicenza; purtroppo ancora Santa Caterina ci è stata fatale a causa della rottura della wastegate.

Abbiamo terminato il tratto cronometrato con un distacco di oltre mezzo minuto che ci ha privato di poter lottare per la vittoria. Prima di ogni rally viene effettuato un minuzioso controllo di tutti i particolari e sappiamo che durante la gara può accadere di tutto, ma quando ti succede così il morale va a zero.

Concludiamo il Trofeo Rally ACI Vicenza con tre podi assoluti e la vittoria a San Martino di Castrozza, ma pensando che il bottino poteva esser più ricco, lascia un po’ di amaro in bocca.

Vedremo di rifarci nella prossima!”.

Al termine del Trofeo Rally ACI Vicenza, Riccardo Bianco chiude al secondo posto assoluto, vincendo le classifiche del 4° Raggruppamento e della classe “4J2 A oltre 2000”; per Matteo Valerio i medesimi risultati tra i copiloti.

Thiene (VI), 22 novembre 2022

Immagine realizzata da Videofotomax