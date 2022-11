Un approdo in grande stile nel Campionato Italiano per l’edizione del 40° – Il Rally di Bassano 2023 sarà tricolore asfalto

La notizia è ormai nota, il Rally Città di Bassano 2023 sarà prova del Campionato Italiano Rally Asfalto.

Ieri la stragrande maggioranza di appassionati e addetti ai lavori è stata colta di sorpresa, ma in fin dei conti si tratta di una promessa che inizia a essere mantenuta. Bassano Rally Racing aveva detto “chiaramente” di avere in serbo novità sostanziali per l’edizione del 40°, la volontà di celebrare in grande stile un traguardo prestigioso.

Ecco dunque che l’approdo nella serie tricolore rappresenta il primo atto di un percorso carico di suggestioni e fortemente ambizioso.

“Siamo onorati della decisione assunta da Aci Sport – commenta il presidente di Bassano Rally Racing, Narciso Paccagnella – e consapevoli di una bella responsabilità, di quanta attenzione sarà riposta nei nostri confronti.

Ma è doveroso aggiungere in questo momento un ringraziamento fortissimo all’International Rally Cup, che ci ha tenuto dentro a un circuito spettacolare, molto partecipato e con reciproca soddisfazione. Ogni scelta comporta una rinuncia. Il nostro gruppo di lavoro darà ora il massimo per affrontare la nuova sfida”.

Bassano del Grappa, 9 novembre 2022

Allegata foto Antonio Marchetti