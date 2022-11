‘Grazie a chi ci ha fornito le auto di servizio’ – Rally Città di Bassano 2022

39° RALLY INTERNAZIONALE CITTA’ DI BASSANO

17° RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 28-29 ottobre 2022

L’edizione dei record ha girato a meraviglia con l’ausilio delle vetture di Gasparotto Mobili, RG Sport Auto di Guerra Romeo, Toyota Oliviero, Volvo Autocenter, Officine Strada Due, cinque partner super generosi di Bassano Rally Racing

Adesso che si può guardare indietro e ragionare che tutto è andato per il verso giusto grazie all’esperienza e alla flessibilità della squadra di regia (un po’ di auto promozione non guasta), ma anche grazie a una buona dose di fortuna (la quale, notoriamente, aiuta gli audaci), si passa ai titoli di coda del Rally Città di Bassano 2022 con un grazie (sentito, doveroso, riconoscente) a chi ha consentito di far girare effettivamente la macchina organizzativa, fornendo le vetture di servizio:

Gasparotto Mobili,

RG Sport Auto di Guerra Romeo,

Toyota Oliviero,

Volvo Autocenter,

Officine Strada Due

Una “manita” di super partner generosi per Bassano Rally Racing nell’edizione dei record, 247 iscritti e 240 concorrenti in gara. Numeri strabilianti, orgoglio condiviso da tutte le persone che hanno agevolato lo svolgimento della competizione, ora più che mai fortemente motivate a celebrare in pompa magna il prossimo traguardo del 40°.

E come dice un’indovinata trasmissione radio, siete “Tutti convocati”.

Bassano del Grappa, 2 novembre 2022

Immagine gentilmente concessa da Stefano Nervo