Ragazzi a scuola di legalità in Aeroporto con la Guardia di Finanza

Una mattinata dedicata a promuovere una cultura della legalità economico-finanziaria tra i giovani. E’ quanto è accaduto oggi all’Aeroporto “A. Ferrarin” di Thiene grazie alla collaborazione accordata al Comune dal Comando provinciale della Guardia di Finanza.

«È assolutamente necessario per un’Amministrazione Comunale – rileva il Sindaco, Giampi Michelusi – dare il proprio contributo alla crescita del senso civico e al rispetto delle regole e delle leggi nella Cittadinanza e, in particolare, nelle giovani generazioni. Non possiamo demandare questo solo alle famiglie e alle scuole. Pertanto, abbiamo promosso l’evento, che ha riscontrato l’immediata disponibilità della Guardia di Finanza. Ringrazio il Comandante Provinciale di Vicenza, Col. t. ST Cosmo Virgilio, il Comandante del Gruppo di Bassano del Grappa, Magg. Alberto Potenza e il Lgt. C.S. Cataldo Mignogna, Comandante della Tenenza di Thiene, per aver accolto la nostra richiesta, così come i Dirigenti degli Istituti Scolastici di Thiene, che hanno prontamente risposto all’iniziativa, intervenendo con una scolaresca per Istituto. Insieme è possibile dare un significativo contributo».

La mattinata ha coinvolto circa 150 studenti di tutti gli Istituti scolastici cittadini e i CFP.

Dopo i saluti di rito del Sindaco, Giampi Michelusi, e del Comandante Provinciale di Vicenza, Col. t. ST Cosmo Virgilio, i ragazzi hanno assistito al saggio didattico dimostrativo dell’unità specialistica cinofila antidroga e all’atterraggio del mezzo della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia. I ragazzi, divisi per gruppi, hanno potuto interagire con il personale della Sezione Aerea per avere indicazioni sul mezzo e sul ruolo della componente aerea del Corpo.

Attraverso un’esperienza ricca di emozioni e vissuta all’aria aperta, nella splendida cornice verde dell’aeroporto, i ragazzi hanno potuto, così, approfondire le loro conoscenze in tema di legalità, di principi costituzionali di base e dei compiti istituzionali affidati alla Guardia di Finanza, sia in ambito di prevenzione che di repressione, potendo constatare con i propri occhi, da vicino, la sua importante attività e il suo ruolo strategico nel tessuto civile.

Fonte: Comune di Thiene