Domani sabato 26 e domenica 27 novembre la città veneta ospita la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia

Per gli amanti di cani e di gatti questo fine settimana a Vicenza c’è Quattrozampeinfiera versione Christmas edition

Informazione e formazione, incontro con le aziende, shopping, gare, regali e sfilate con propri amici fedeli in totale spirito natalizio.

www.quattrozampeinfiera.it

Nel fine settimana a Vicenza

arriva Quattrozampeinfiera in versione natalizia.

Domani sabato 26 e domenica 27 novembre nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group, in via dell’Oreficeria (padiglione 7), i protagonisti saranno i cani e i loro padroni: sport, gare, concorsi e tanto divertimento.

I proprietari potranno imparare a portare a spasso Fido, gestirlo quando incontra un altro cane o entra al bar, migliorarne i rapporti e addirittura divertirsi in piscina.

Oppure imparare la disciplina dell’Obedience che insegna al cane ad agire in modo controllato. Consigli anche per coloro che intendono inserire un amico a quattro zampe in famiglia.

Tra gli ospiti Emanuele e il suo cane Chico, i quali giocheranno a nascondino e a ruba bandiera, proprio come in tv. Non mancheranno poi le attività sportive e le sfilate con il proprio cane. Spazio infine alla pesca di beneficienza per raccogliere fondi per la formazione dei cani d’assistenza per disabili.

Per informazioni è possibile inviare una mail a info@quattrozampeinfiera.it

telefonare al numero 0362.1636218 o visitare il sito quattrozampeinfiera.it

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2022 di Events Factory Italy, società di BolognaFiere

Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti.

SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00.

Programma Dog Activities

Sabato, 26 e Domenica, 27 novembre 2022 dalle 10.30 alle ore 18.30

PUPPY CLASS – CENTRO CINOFILO ZAMPANDO

A.S.D. Centro Cinofilo Zampando è un punto di riferimento per tutti coloro che amano i cani e hanno a cuore il loro benessere e quello di chi convive con gli amici a quattro zampe. Accogliere un cucciolo tra le pareti domestiche non deve essere solo una scelta dettata dalla tenerezza e dall’affetto che questi preziosi animali trasmettono.

È fondamentale insegnare ai nuovi membri della famiglia le regole della casa e quelle norme di buona educazione per vivere in società, per es. quando si incrociano altri cani in passeggiata o quando si accompagna l’umano al bar, etc. La nostra esperienza professionale è al servizio di chi vuole rafforzare il rapporto tra cane e umano, fornendo suggerimenti pratici per vivere serenamente ogni situazione.

PESCA DI BENEFICIENZA – IL COLLARE D’ORO

La “Pesca di beneficienza”, è un evento ideato dall’Associazione il Collare D’Oro A.N.C.Ass “APS” in collaborazione con QUATTROZAMPEINFIERA, volta a raccogliere fondi da destinare ai progetti dedicati alla formazione dei cani d’assistenza per disabili; in particolar modo per cani d’allerta epilessia, supporto autismo, servizio psichiatrico e disabilità motorie.

Un gioco divertente non solo per i nostri amici a quattro zampe ma anche per i proprietari che affidano la sorte nel loro compagno peloso nello scegliere la pallina fortunata.

EMANUELE E CHICO

Direttamente da Italia’s Got Talent Chico e il suo “umano”, Emanuele, raccontano la loro storia e alcuni segreti su come avere un rapporto unico con il proprio cane. Chico è un bambino “travestito da cane”: gioca con noi a nascondino, un due tre stella, ruba bandiera. Emanuele ci insegna attraverso Chico, l’importanza di socializzare, di stare in mezzo agli altri. Il percorso di crescita che Emanuele e Chico hanno costruito è unico: superare la timidezza, imparare a domare le proprie emozioni e avere rispetto degli altri, persone e animali.

BATTESIMO DELL’ACQUA

Gli operatori della SICS si occuperanno dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.

RICERCA DISPERSI

All’interno della manifestazione si svolgerà la simulazione di salvataggio indoor organizzata dalla FEDERAZIONE ITALIANI CANI DA SOCCORSO e Natural Trainer. Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si terranno dimostrazioni di tutte le associazioni italiane. Un’area che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani opera quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. Gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane per vivere Un giorno da Eroi.

RING DOG AGILITY

Sul tappeto verde, si susseguiranno una serie di esibizioni di DOG AGILITY a cura degli educatori cinofili. Gli spettatori potranno provare le attività con i loro cani ad eseguire gli esercizi di varia natura accompagnati dagli educatori stessi.

OBEDIENCE – YLENIA BON

La disciplina dell’Obedience insegna al cane ad agire in modo motivato, controllato e cooperativo. Nella disciplina è inclusa l’esecuzione di esercizi specifici in base alla classe di appartenenza. Proporremo piccole sessioni lavorando sull’impostazione di esercizi basici o più avanzati tenendo conto del livello del binomio. Partiremo dalla motivazione e l’appeal sul gioco e sul cibo, arrivando ad incrementare un maggiore ascolto (anche se in un ambiente caotico) e soprattutto una tecnica molto dettagliata.

