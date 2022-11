Commissioni permanenti alla Camera dei Deputati – Al lavoro per il nostro territorio – Pretto (Lega): Assegnato alla Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

“Questa settimana sono state costituite le Commissioni permanenti alla Camera dei Deputati per la XIX Legislatura, tra cui la Commissione IX Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, alla quale sono stato assegnato.

Inizia per me una nuova e importante esperienza: la mia Commissione avrà infatti il compito di legiferare in materia di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sicurezza stradale ed autostradale, mobilità ciclistica e sostenibile, servizio postale, sviluppo della banda ultra larga e servizio pubblico radiofonico e televisivo.

Temi di primaria importanza per lo sviluppo del nostro Paese e per l’attuazione di opere strategiche e piani infrastrutturali essenziali.

Opereremo certamente in stretta sinergia con il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Matteo Salvini, con il Governatore Luca Zaia e con l’Assessore Regionale ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti, per condurre un intenso lavoro che possa essere assolutamente proficuo, con particolare attenzione alle opere stradali e ferroviarie già progettate o cantierate e che devono essere concluse per garantire una maggiore efficienza nei trasporti di persone e merci.

Le sfide che ci attendono sono molteplici, ma con dedizione e grande senso di responsabilità sono certo si riuscirà a contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio.”

Lo dichiara il Deputato vicentino della Lega Erik Pretto, membro della Commissione IX Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

Roma, 11 novembre 2022: