Premiati a Palazzo Trissino gli studenti meritevoli della scuola Ambrosoli

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, l’assessore all’istruzione Cristina Tolio e il presidente del consiglio comunale Valerio Sorrentino hanno accolto oggi a Palazzo Trissino i 18 alunni della scuola secondaria di primo grado Ambrosoli che si sono distinti nel progetto scolastico “Premiamo le eccellenze”.

Sindaco e assessore hanno ricevuto gli alunni delle attuali classi seconde e terze nella sala degli Stucchi donando loro il volume “Itinerari nel Rinascimento vicentino” ed esprimendo apprezzamento per l’impegno e le capacità dimostrate.

Ad ogni ragazzo sono stati consegnati un volume con la dedica personalizzata e la firma autografa del sindaco e l’attestato di merito della scuola.

La visita a Palazzo Trissino è proseguita nello studio del sindaco, nella sala della giunta e nella sala del consiglio comunale. Dove in quest’ultima gli alunni sono stati accolti dal presidente del consiglio Valerio Sorrentino.

Il progetto “Premiamo le eccellenze”

si propone di incentivare i livelli di eccellenza all’interno della scuola, premiando gli alunni che si distinguono per impegno e tenacia, ancor più in un particolare momento storico come quello degli ultimi due anni pandemici, e che hanno conseguito una valutazione finale complessiva nel precedente anno scolastico compresa tra 9 e 10.

L’iniziativa ha un duplice obiettivo:

promuovere una cultura del merito e uno spirito di coesione e di gruppo mediante la condivisione di obiettivi e successi. E favorire la comprensione dell’importanza di esprimersi al meglio delle proprie capacità e peculiarità, in un’ottica di crescita personale e formativa che abbraccia tutto l’arco della vita.

I ragazzi sono stati accompagnati dagli insegnanti Rosalinda Ausanio, Anna Cenere e Marcello Marchese.

Gli alunni premiati sono:

Elisabetta Paro (2c),

Silvia Tretto (3b),

Alice Cennamo (2a),

Giulia Magrin (3a),

Beatrice Bedin (2c),

Vittorio Ceschin (3c),

Nikol Gadze (2d),

Veronika Kopinska (3a),

Gloria Starcevic (2a),

Gianluca Baggio (2e),

Diana Gabriela Zecheru (3b),

Sumit Das (3c),

Mickey Ofori (3c),

Fulvio Frugani (3a),

Jacopo Mahammed (3c),

Amira Yasmine Djetni (2c),

Lucas Demenego (3a),

Mattias Preto (3c).