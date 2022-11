Polizia di Stato: Cerimonia di Commemorazione dei defunti

In occasione della giornata dedicata al ricordo dei defunti il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, nella mattinata odierna, come da tradizione, ha reso gli Onori ai Caduti della Polizia di Stato.

La Cerimonia si è svolta presso la Caserma “Sasso” di Vicenza alla presenza del Cappellano della Polizia di Stato Don Gianpietro Paoli, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, dei familiari delle vittime del dovere e di una rappresentanza del Personale che presta servizio nella Provincia di Vicenza in Questura e nella Polizia Stradale, nella Polizia Ferroviaria e nella Polizia Postale.

NeIl’occasione il Questore ha deposto una Corona al Monumento in onore ai Caduti, per poi soffermarsi in raccoglimento, ed il Cappellano ha quindi rivolto un pensiero commemorativo di preghiera.

Questura di Vicenza