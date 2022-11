Inizia giovedì 10 novembre 2022 in cooperativa Insieme la rassegna di incontri con poeti a Vicenza – “Io guardo il cielo, il cielo che tu guardi” – Poeti a Vicenza

“Io guardo il cielo, il cielo che tu guardi” (un verso di Patrizia Cavalli da “Vita meravigliosa”, Einaudi, 2021), rassegna di letture poetiche curata da Chiara Spadaro e da Stefano Strazzabosco, che sarà itinerante nella città di Vicenza in sette tappe fino al 16 dicembre 2022.

Ospiti della rassegna saranno i poeti e le poete Luigi Bressan, Zelda Zanobini, Fabio Pusterla, Agustín Jiménez, Gian Mario Villalta e Antonella Anedda, che proporranno letture dai loro libri usciti quest’anno, intorno al tema degli ecosistemi in un mondo minacciato e instabile, ovvero del rapporto tra l’umano e il sovrumano (libera traduzione di “more-than-human”, l’intreccio multispecie in cui non siamo più i soli a dettare le regole del rapporto tra natura e cultura).

Il sottotitolo della rassegna – “Fiori, ombre, topi, tremalumi, ibischi, cactus, campanelli” – richiama proprio alcuni degli elementi che possiamo ritrovare tra le pagine dei libri proposti, che animano un microcosmo nel quale possiamo riconoscerci in quest’epoca di crisi e anche, come sempre, di bellezza.

Il percorso si snoda in sette tappe a ingresso libero, ciascuna con almeno un libro di riferimento.

Il primo incontro è ospitato dalla cooperativa sociale Insieme (via Dalla Scola, 255), giovedì 10 novembre 2022, alle 20.30, in collaborazione con la rassegna “Di sana pianta”: Luigi Bressan presenta il suo libro “La viola di Strauss” (Ronzani, 2022) insieme a Stefano Strazzabosco.

Il libro è un notevole erbario floreale in cui l’osservazione della natura trova accensioni liriche e brevi sviluppi narrativi che parlano di comunità e di continue, vitalissime rinascite.

Il libro

“La viola di Strauss” (traduzione di Gabriele Codifava; con una lettera di Danilo Cavaion), è pubblicato da Ronzani nella collana “Qui e altrove. Manifesti di poesia contemporanea”.

Nella primavera 2020, segnata dall’isolamento per pandemia da Sars-Cov-2, in un luogo interiore antitetico al frastuono della ‘comunicazione’, Luigi Bressan compone un erbario che la sapienza evocativa della sua parola – distillato di un magistero lungo una vita di raffinatissima e umile civiltà, tanto alto quanto appartato – trasforma sotto gli occhi dapprima stupiti e poi incantati del lettore in un giardino vivo, o piuttosto in un allegorico orto dei semplici meravigliosamente vario, vitale e terapeutico.

Con una essenziale avvertenza, però, opportunamente presa a prestito da uno dei maestri della visione: “il soggetto è secondario, quel che voglio riprodurre è ciò che si trova tra me e il soggetto”.

A uno snodo d’epoche drammatico e sommamente incerto, proprio questa cristallina intercapedine d’aria – e di tempo – tra l’io poetante e il suo soggetto diventa il luogo miracoloso in cui tutto ciò che non è più, evocato, rivive un’ultima volta in una estrema luce di commiato, simile a quella che illumina radente la domanda capitale posta a sigillo dell’ultimo, in ordine di esecuzione e di senso, dei Vier letzte Lieder di Richard Strauss: “è questa, forse, la morte?”.

Luigi Bressan (Agna, 1941) vive a Codroipo. Con la casa editrice Il Ponte del Sale ha pubblicato le poesie in italiano Quando sarà stato l’addio? (2007), El paradiso brusà (2014), che raccoglie l’intera opera poetica in dialetto, e Quetzal (2019); La viola di Strauss è uscito nel 2022 per Ron- zani Editore.

Ha fatto parte della redazione della rivista di letterature dialettali “Diverse lingue”, e suoi testi sono stati inclusi in antologie come Nuovi poeti italiani (a cura di F. Loi, Einaudi, 2004).

In occasione dell’incontro di “Io guardo il cielo, il cielo che tu guardi”, Luigi Bressan ha mandato una poesia inedita, “Silenzi”: il testo e il suo autografo verranno stampati in tiratura limitata dai torchi a caratteri mobili di Giovanni Turria, e distribuiti gratuitamente a chi parteciperà alla lettura (fino all’esaurimento delle copie disponibili).

Il secondo incontro della rassegna sarà venerdì 18 novembre 2022, alle 18.30 da & Art Gallery (contrà Frasche del Gambero, 17), con Zelda Zanobini e il suo “Non era l’ombra di niente” (Il Ponte del Sale, 2022), un assemblaggio di vari lavori poetici sull’ecologia dei sentimenti e sulle relazioni che ne scaturiscono, e insieme una chiamata e una protesta. Partecipa anche Marco Munaro, poeta ed editore de Il Ponte del Sale.

La rassegna “Io guardo il cielo, il cielo che tu guardi” è resa possibile grazie al contributo di Biblioteca Bertoliana, cooperativa sociale Insieme, SIRCES s.r.l., Meccano 14, Legambiente Vicenza, Rete GAS Vicentina ed EQuiStiamo e il sostegno di Ronzani Editore, Exofficina, Unicomondo e ViCult.

Tutti gli aggiornamenti sulla rassegna si pubblicano nel blog https://direpoesia.wordpress.com/; evento facebook https://fb.me/e/2gL1hb7vr.

Per informazioni si può scrivere a direpoesia@gmail.com.