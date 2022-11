47 alunni super eroi per il pianeta – Plastic Free alla scuola Fraccon

L’incontro di sensibilizzazione si è svolto con gli assessori Cristina Tolio e Simona Siotto e il referente locale dell’associazione Roberto Longo

Un attestato da super eroe per salvare il pianeta.

È il risultato conquistato dai 47 alunni della scuola primaria Fraccon, dell’istituto comprensivo 10, dopo l’incontro avvenuto questa mattina con Plastic Free. All’iniziativa, promossa dal referente locale dell’associazione Roberto Longo, hanno partecipato anche l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, l’assessore all’ambiente Simona Siotto e la dirigente dell’istituto comprensivo 10 Chiara Poretti.

L’incontro di sensibilizzazione si è svolto nell’aula magna della secondaria Calderari con una classe quarta e una quinta della primaria Fraccon e tre insegnanti. Obiettivo del progetto: far capire ai giovani alunni le conseguenze dell’inquinamento causato dalla plastica e avviare un percorso di trasformazione dell’istituto scolastico in luogo Plastic free.

“Un plauso alla scuola –

afferma l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – per aver aderito e ospitato l’iniziativa che ha visto le classi quarta e quinta della primaria Fraccon partecipare con grande entusiasmo ad una lezione sull’inquinamento da plastica. Si tratta di incontri di sensibilizzazione accolti con grande interesse dagli insegnanti e pensati per preparare i ragazzi ad un comportamento corretto che potrà essere anche esempio per tutti e che farà del bene alle nostra città e al pianeta in generale”.

“L’incontro alla scuola Fraccon – continua l’assessore all’ambiente Simona Siotto – rientra tra le iniziative previste dal protocollo d’intesa siglato dal Comune e dall’associazione volte alla lotta contro la plastica e al suo abbandono.

Gli appuntamenti di pulizia dei quartieri organizzati da Plastic Free, sempre molto partecipati, non bastano. Parlare ai più piccoli e insegnare loro il rispetto per l’ambiente è infatti fondamentale per sviluppare quel senso civico necessario per avere dei cittadini futuri attenti al bene comune e al territorio in cui vivono”.

Con una presentazione e la visione di un filmato,

Roberto Longo ha parlato dell’importanza di prendersi cura del pianeta non inquinando, della raccolta differenziata, dell’abbandono dei rifiuti, della plastica monouso e delle scelte alternative al suo utilizzo.

Al termine, tutti gli alunni sono stati insigniti del ruolo di super eroe del pianeta grazie ad un attestato firmato dal fondatore e presidente di Plastic Free Luca De Gaetano.

“L’istituto comprensivo 10 di Vicenza – commenta la dirigente Chiara Poretti – ha accolto oggi gli assessori all’ambiente ed alla cultura Simona Siotto e all’istruzione Cristina Tolio, in occasione del progetto Plastic Free, promosso da Roberto Longo, che ha coinvolto le classi 4A e 5A della scuola primaria “T. e F. Fraccon”, progetto che si inserisce in una serie di attività ed iniziative finalizzate all’acquisizione di competenze sociali e civiche connesse in particolare con il rispetto per l’ambiente ed il valore del riuso e del riciclo, al fine di formare cittadini consapevoli della fragilità del mondo in cui viviamo”.

Vicenza, 17 novembre 2022