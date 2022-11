CdM di Heerenveen – Peveri chiude al 4° posto – Pista Lunga: podio di Giovannini nella Mass Start!

Si apre con un grande podio per l’Italia

della pista lunga la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo. Sul ghiaccio olandese della mitica Thialf di Heerenveen, Andrea Giovannini centra infatti il terzo posto nella Mass Start e regala al movimento azzurro la seconda top 3 di questo ottimo inizio di stagione nel circuito internazionale dopo il gran secondo posto di Ghiotto sui 5.000 metri di Stavanger.

Il classe ’93 delle Fiamme Gialle, reduce dalla quarta posizione della scorsa settimana in Norvegia, colleziona il sesto podio nella Mass Start di Coppa del Mondo in una gara che ha visto il successo del padrone di casa Hoolwerf davanti al coreano Chung con i primi tre atleti racchiusi nello spazio di 28 centesimi di secondo.

Al femminile arriva invece un altro 4° posto

nella Mass Start di Coppa del Mondo per Laura Peveri. La ventunenne delle Fiamme Oro, alla seconda uscita in carriera nel circuito internazionale senior, eguaglia quanto fatto la scorsa settimana in Norvegia dimostrando una volta di più la propria confidenza con la specialità.

La corsa della piacentina si ferma ai piedi del podio per meno di mezzo secondo nella gara caratterizzata dall’assolo di Irene Schouten (Olanda). Decisiva la volata conclusiva con Peveri preceduta sul traguardo dall’altra olandese Marijke Groenewou e dalla canadese Ivanie Blondin, le stesse atlete che, insieme a Schouten, avevano centrato la top 3 a Stavanger.

Nell’altra prova di giornata, quella dei 1000 metri, l’unico azzurro in gara nella Division B è stato David Bosa (Fiamme Oro), classificatosi al 14° posto con un tempo di 1’08″93. Nella medesima distanza, ma di Division B, è invece arrivato il 13° posto di Alessio Trentini (V.G. Pergine) che, pur non potendo vantare caratteristiche da sprinter puro, ha siglato il primato personale con il tempo di 1’10″02. Diciannovesima posizione nei 1000 al femminile di Division B per Serena Pergher (Fiamme Oro), giunta sul traguardo in 1’20″40.

Queste le distanze previste nella seconda giornata di gare.

Sabato 19 novembre

Ore 10.05: 1500 metri femminili (Division B)

Ore 11.07: 500 metri maschili (Division B)

Ore 11.57: 5000 metri maschili (Division B)

Ore 14.45: 1500 metri maschili (Division A)

Ore 15.26: 500 metri maschili (Division A)

Ore 16.05: 5.000 metri maschili (Division A)

Ore 17.19: Team Sprint femminile

L’intera tappa di Heerenveen sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma digitale Discovery+.

Di seguito tutti i risultati.

Foto in copertina: Andrea-Giovannini 29 anni, qui in seconda posizione sul ghiaccio di Coppa del Mondo-Mass-Start-Cdm-Heerenveen-2022-credit-Getty_1