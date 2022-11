Pista Lunga, doppio 4° posto per Andrea Giovannini e Laura Peveri

Nelle mass start di Stavanger – Andrea Giovannini e Laura Peveri: Pista Lunga, doppio 4° posto

È calato il sipario sulla tappa inaugurale

della Coppa del Mondo 2022-23 di pattinaggio velocità pista lunga. La terza e ultima giornata dell’appuntamento disputatosi alla Sørmarka Arena di Stavanger, in Norvegia, si è dipanata attraverso un programma simmetrico fra uomini e donne, impegnatisi nei 1.000 metri e nelle mass start.

Le maggiori speranze di ottenere un risultato di rilievo erano riposte in Andrea Giovannini, che infatti si è attestato ai piedi del podio, concludendo 4°.

Purtroppo il ventinovenne delle Fiamme Gialle ha pagato, come tanti altri favoriti, la spericolata azione del tedesco Felix Rijhnen, riuscito a resistere sino al traguardo dopo aver allungato in occasione dell’ultimo sprint intermedio.

Solo l’austriaco Gabriel Odor è riuscito a raggiungere il teutonico, mentre l’azzurro si è inchinato nella volata di gruppo all’olandese Bart Hoolwerf. Si è invece fermata in semifinale l’avventura di Daniele Di Stefano (Noale Ice), caduto nelle fasi centrali della competizione.

Altro 4° posto, ma in questo caso dal sapore totalmente diverso,

per Laura Peveri, che nella mass start femminile è stata capace di ottenere il miglior risultato della sua ancor giovane carriera in Coppa del Mondo.

La ventunenne delle Fiamme Oro ha tenuto una condotta di gara impeccabile, sfiorando l’impresa, vedendosi preceduta solamente dalle navigate Ivanie Blondin (Canada), Marijke Groenewoud (Olanda) e Irene Schouten (Olanda).

Sui 1.000 metri, dove tutti gli italiani erano impegnati in Division B, è arrivata una nuova buona performance di David Bosa, che ha bissato il 3° posto ottenuto sabato sui 500. Il trentenne delle Fiamme Oro ha chiuso in 1’10”25, guadagnandosi quindi la promozione in Division A per la prossima tappa in entrambe le distanze. I tempi ottenuti sono interessanti, il che presuppone la possibilità di rimanere al livello più alto anche negli appuntamenti successivi.

Sempre nei 1.000 cadetti, Alessio Trentini (V.G. Pergine) si è piazzato 22° con il tempo di 1’11”80, mentre nel settore femminile Serena Pergher (Fiamme Oro) ha concluso 17a in 1’23”07.

Qui i risultati completi delle competizioni.

La Coppa del Mondo di pista lunga sarà in azione anche settimana prossima.

Dalla Norvegia ci si trasferirà al Thialf di Heerenveen, in Olanda, dove si scenderà sul ghiaccio dal 18 al 20 novembre.

Qui il programma completo della tappa.

Credit foto: Getty e Pentaphoto