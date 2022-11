Pigafetta: seminario sabato 19 novembre alle Gallerie d’Italia di Vicenza

Pigafetta e altri inviati speciali di ieri e di oggi raccontano come si comunica il mondo

Sabato 19 novembre alle Gallerie d’Italia di Vicenza il seminario ad ingresso libero per il pubblico, con crediti per giornalisti e le testimonianze degli inviati speciali Lucia Capuzzi di Avvenire e Nico Piro di Rai Tg3

Sarebbe stato “lo stesso primo giro attorno al mondo” se non ci fosse stato un cronista come il vicentino Pigafetta a tenerne traccia e a riportarlo, con dovizia di particolari antropologici, naturalistici, di costume, nella sua famosa Relazione, in mostra a Vicenza in un prestito esclusivo dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano fino all’8 gennaio 2023?

E quanto è cambiato da allora lo spirito che porta giornalisti, fotografi, videoreporter e altri amanti della scoperta e della conoscenza ad affrontare e raccontare il nostro pianeta, lontano dalla propria comfort zone?

Queste e altre domande aperte saranno le basi dell’incontro di approfondimento ad ingresso libero per il pubblico “Pigafetta. Inviati speciali di ieri e di oggi. Dalla prima circumnavigazione del globo al racconto del mondo 500 anni dopo: come cambia l’informazione” che si terrà alle Gallerie d’Italia – Vicenza sabato 19 novembre.

Promotori dell’iniziativa, pensata in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla prima circumnavigazione del globo terrestre (1519-1522), guidata da Ferdinando Magellano e conclusa da Juan Sebastián Elcano, a cui partecipò il navigatore e scrittore vicentino Antonio Pigafetta, sono l’associazione Italian Travel Press-Fnsi, di recente costituzione, e la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, in collaborazione con la sede museale vicentina di Intesa Sanpaolo.

Un forum dunque di approfondimento,

nel luogo che ospita fino all’8 gennaio 2023 la mostra “Non si farà più tal viaggio. Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo” – con la presenza di storici e inviati speciali e dedicato a chi, per passione o professione, si trovi a prestare occhi, voce e coraggio a letture sempre nuove e complesse del mondo.

Il programma prevede l’avvio alle 10 (accoglienza dalle 9.30) con i saluti istituzionali di Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore delle Gallerie d’Italia, di Chiara Visentin, presidente della Biblioteca Civica Bertoliana, segretario del Comitato Nazionale Pigafetta che ha patrocinato l’iniziativa e di Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato giornalisti veneto.

Gli approfondimenti partiranno con il punto di vista storico grazie ai due curatori della mostra.

Andrea Canova, preside della facoltà di lettere e filosofia dell’Università Cattolica, porterà alla scoperta di “Antonio Pigafetta, uno strano ‘inviato speciale’ attorno al mondo”.

Mentre Valeria Cafà, conservatrice del museo Correr, svelerà “L’eredità di un viaggio. Come si è diffusa la notizia del primo giro del mondo”.

Alle 11.15 “L’informazione alle frontiere del mondo”,

il racconto di Lucia Capuzzi, inviata del quotidiano l’Avvenire e di Nico Piro, inviato speciale – Foreign Correspondent, Rai Tg3.

Alle 12 “Lo sguardo del giornalista viaggiatore di oggi”

con Renato Malaman, giornalista di Italian Travel Press che ha toccato nelle sue esplorazioni oltre 180 Paesi nel mondo.

Alle 12.30 una finestra sull’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo:

un racconto giornalistico per immagini a cura di Elisa Ferrio, responsabile Media Attività istituzionali, sociali e culturali Intesa Sanpaolo che presenterà la storia dell’Archivio e il suo ruolo nel giornalismo. L’Archivio Publifoto, racconta la storia dell’Italia e del mondo dagli anni ’40 ai ‘90 del secolo scorso attraverso 7 milioni di immagini della gloriosa agenzia fotogiornalistica.

Alle 13 spazio alle domande e a seguire, fino alle 14,

a lettura di fonti storiche a cura di Valeria Cafà e Andrea Canova sul tema “La forma del diario, la scrittura, l’esame di fonti e documenti storici”.

A coordinare la mattinata sarà Nicoletta Martelletto, giornalista e membro fondatore di Italian Travel Press.

L’evento si concluderà con un aperitivo con degustazione di finger food e cocktail proposti da giovani barman, che ispirati al viaggio di Pigafetta intorno al mondo, creano alchimie di gusto. In collaborazione con docenti e studenti dell’IIS Almerico da Schio, Vicenza.

L’ingresso è libero per il pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’incontro è valido per i crediti (4) dei corsi di formazione dell’Ordine nazionale giornalisti con iscrizione su piattaforma dell’Ordine.

Per informazioni sulla mostra Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo “Non si farà mai più tal viaggio”

https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/323472

Sede dell’incontro

Gallerie d’Italia – Vicenza – Palazzo Leoni Montanari – contra’ Santa Corona 25 – Vicenza

Numero verde 800.167.619 | vicenza@gallerieditalia.com