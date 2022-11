Pane fresco come tratto distintivo della categoria, per un consumatore attento al gusto e alla salute – Panificatori Confcommercio: Fabrizio Cristofani nuovo presidente

E’ Fabrizio Cristofani, con attività a Vicenza,

in viale Trieste, il nuovo presidente dell’Associazione provinciale panificatori – Confcommercio Vicenza, che sul territorio vicentino rappresenta circa 150 attività impegnate quotidianamente a sfornare pane fresco, ma anche pizza in teglia, focacce, torte da forno e varia biscotteria.

Ad eleggere il neopresidente è stato il Consiglio della categoria, rinnovato un mese fa durante l’assemblea provinciale dei panificatori.

Fabrizio Cristofani, classe ’63, è un esperto panificatore ed è parte di una famiglia in cui l’arte bianca è portata avanti, tra passione, tradizione ed innovazione, da lunga data.

Tant’è che la stessa carica di presidente dei panificatori vicentini stata ricoperta per vari mandati dallo zio Antonio Cristofani.

Ringraziando per la fiducia,

il neopresidente ha condiviso con i colleghi del consiglio i temi sui quali concentrare le prossime azioni a favore della categoria.

A cominciare dalla valorizzazione della qualità del “pane fresco”, che va salvaguardata non solo come tratto distintivo della categoria, ma come risposta alle richieste di un consumatore attento al gusto e alla salute, quindi, disposto ad “investire” su un prodotto di eccellenza che più di altri regala purezza, profumo e sapore unici.

Altro obiettivo è rispondere alle difficoltà del settore, soprattutto in merito ai rincari dell’energia e del gas, con bollette mediamente quadruplicate (stime Assipan-Confcommercio), sostenendo la richiesta avanzata al Governo di inserire le imprese della panificazione fra quelle energivore, in modo da ricevere sostegni adeguati all’incremento dei costi.

Altra questione: far fronte comune alla difficoltà di reperire personale, con azioni capaci di diffondere i valori dell’arte bianca, quelli cioè che possono ancora garantire una professione di successo a tanti giovani, puntando sul giusto mix di formazione, tradizione e moderne tecnologie di aiuto al lavoro.

Non ultimo: monitorare i nuovi format di vendita di pane e prodotti da forno come ricetta per dare futuro al settore.