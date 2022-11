Domenica 6/11 – Orienteering: a VILLAGA la terza prova del campionato provinciale CSI Vicenza

Mentre in primavera l’attività della corsa orientamento del CSI è caratterizzata dalle quattro prove del “BericOtour”, in autunno viene organizzato il Campionato provinciale di orienteering. A coordinare l’attività il vicepresidente del Comitato provinciale del CSI Tiziano Zanetello con l’apporto della società sportiva “Arces OK”.

Due le gare già disputate in ottobre

a Orgiano e a Brendola con la partecipazione di un centinaio di atleti a gara, alcuni provenienti dalle altre province venete.

Domenica 6 novembre 2022 è programmata la terza prova: ritrovo alle ore 9 e 30 nel centro di Villaga (Vicenza) nelle vicinanze della trattoria da Sabrina.

Partenze libere sino alle 11,30. Alle 12 le premiazioni. Tempo massimo di gara ore 12 e 30.

Sono previsti ben 4 percorsi differenziati per difficoltà: bianco (2 km), giallo (3,1 km), rosso (4.6 km) e nero per agonisti allenati e attrezzati per percorsi silvestri (6,1 km).

Verranno fornite cartine mute realizzate dai tecnici CSI e FISO nel 2022 secondo gli standard regolamentari e i concorrenti verranno dotati di sistema di punzonatura elettronico. L’evento è disponibile su “Livelox”.

Il campionato autunnale si conclude poi il 20 novembre a Barbarano Vicentino.

Per informazioni dettagliate: https://arcesok.wordpress.com/

Vicenza, 4 novembre 2022

Il presidente del CSI Vicenza Francesco Brasco