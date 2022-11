Nuovo impianto di climatizzazione nella Scuola “G. Marconi” di Altavilla Vicentina

Il Comune ha inaugurato il nuovo impianto di climatizzazione, un sistema innovativo di aerazione nell’aula magna per tutelare la salute di insegnanti ed alunni.

È entrato in funzione il nuovo impianto di areazione dell’aula magna della Scuola Secondaria di Primo grado “G. Marconi” di Altavilla Vicentina.

Il nuovo impianto di climatizzazione invernale, per il quale il Comune ha sostenuto una spesa pari 100.000 euro, adotta un sistema integrato di rinnovo dell’aria, recupero termico, riscaldamento dell’ambiente e purificazione dell’aria immessa.

L’aula magna di 200 mq risulta ora essere un ambiente con una portata d’aria sufficiente per il rinnovo del locale, filtrata in modo da trattenere le polveri PM 1 fino all’80%.

Le particelle come quelle PM 1 sono ritenute infatti, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, quelle più pericolose per la salute umana, in quanto possono raggiungere direttamente gli alveoli polmonari e causare

malattie molto gravi.

L’innovativo sistema di ionizzazione dell’aria del nuovo impianto è un sistema del tutto naturale che garantisce la massima riduzione di batteri e virus (compreso il COVID19), polveri, muffe, odori e molti altri inquinanti chimici normalmente presenti in aria e sulle superfici, garantendo un ambiente più salutare e decontaminato.

“I lavori eseguiti sull’impianto di climatizzazione hanno fatto sì che l’aula Magna del nostro Istituto Comprensivo possa tornare ad ospitare in sicurezza molte attività didattiche sia di natura curricolare che extracurricolare, nonché percorsi di formazione e aggiornamento – dichiara la dirigente scolastica, Cinzia Masella – In questo spazio rinnovato sono ripresi, tra gli altri, gli incontri degli studenti con gli esperti esterni e quelli del gruppo teatrale scolastico, le prove di musica dei nostri allievi e numerose iniziative formative rivolte al personale scolastico.

La scuola torna fortemente ad essere centro civico di aggregazione, luogo del confronto e spazio di crescita

culturale che si apre all’esterno – conclude la dirigente.

Fonte: Comune di Altavilla Vicentina