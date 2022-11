Natale a Lonigo: il programma dal 3 al 25 dicembre

Eventi nel centro storico per famiglie e bambini, con il “Villaggio di Natale” e molto altro

Lonigo si prepara a vivere il mese più magico dell’anno,

in un riscoperto clima di comunità. Al via il 3 dicembre il cartellone delle iniziative che si svolgeranno in Città durante le festività natalizie. Al centro della festa, il Villaggio di Natale che verrà allestito in Piazza Garibaldi, con a corredo tradizioni, solidarietà, cultura, musica, laboratori, mercatini e spettacoli.

“Sarà un Natale all’insegna della socialità che abbraccia tutto il territorio – affermano il Sindaco Pier Luigi Giacomello e il Vice Sindaco Renato Randon – in quanto nell’organizzazione degli eventi abbiamo cercato di coinvolgere tutte le realtà cittadine, dal centro storico alle frazioni, affinché si apprezzi maggiormente il significato comunitario della festa”.

Un ambizioso progetto, dunque, quello dell’Amministrazione, che ha voluto offrire alla comunità l’occasione di mantenere vivo e attivo il territorio durante le festività e avvicinare i cittadini al loro territorio, ai luoghi più caratteristici sia del centro storico che periferico.

“Per le attività nostre associate – osserva Mirco Fipponi,

segretario del Mandamento Confcommercio di Lonigo – il Natale è uno dei periodi più importanti dell’anno dal punto di vista commerciale e, dunque, non si può che ringraziare l’Amministrazione Comunale per l’attenzione e l’impegno messi in campo.

Il periodo è complesso e se, da un lato, l’Amministrazione ha fatto la lodevole scelta di farsi totalmente carico degli oneri legati all’animazione della Città durante il Natale, dall’altra negozi e i pubblici esercizi faranno la loro parte per rendere Lonigo sempre più accogliente e immergere i cittadini e i visitatori in un clima di gioia e spensieratezza.

Tra tutte le iniziative, vorrei ricordare anche che in collaborazione con Confcommercio e i commercianti di via Garibaldi anche quest’anno sarà posizionato il Presepio, che l’anno scorso era stato costruito dall’ANFFAS di Lonigo, nella parte alta della via.

L’invito è, dunque, di vivere Lonigo nel periodo natalizio, scegliendo le attività cittadine per il proprio shopping e contribuendo così a sostenere chi, con la propria presenza nelle vie e nelle piazze della città, assicura servizi importanti per la qualità della vita e allo stesso tempo garantisce un essenziale presidio di socialità e dinamicità”.

“Come Proloco Lonigo quest’anno abbiamo co-organizzato gli eventi natalizi,

ne abbiamo sponsorizzati alcuni – spiega la Presidente della Proloco Fiorenza Palladin – e abbiamo voluto come sempre dare il nostro contributo, per far sì che i cittadini godano di bei momenti di divertimento e animazione.

Come sempre, grande è l’attenzione per le famiglie e i bambini e siamo certi che gli eventi in programma richiameranno anche ospiti da altri paesi e città”.

“Per questo Natale

abbiamo voluto organizzare diverse proposte rivolte alle famiglie e ai bambini per animare il centro storico – sottolinea il Consigliere delegato Simone Zampieri – oltre alcuni concerti acustici in Piazza Garibaldi, una mostra a Palazzo Pisani e altre interessanti proposte. Il programma è molto variegato e sarà consultabile nei canali social e tramite appositi flyers. Inoltre, volevamo dare continuità al Natale nelle Frazioni, evento ideato l’anno scorso, organizzando un concerto in ogni Chiesa delle nostre quattro frazioni.

Il Villaggio di Natale in Piazza Garibaldi e il mantenimento delle luminarie natalizie, a basso consumo energetico, sono state volute dall’Amministrazione per non rinunciare all’atmosfera natalizia, offrendo così sostegno e opportunità alle attività commerciali, vista l’importanza del Natale per molti negozi e locali del nostro centro storico, già messi a dura prova da questo particolare momento storico”.

IL PROGRAMMA

Si inizia sabato 3 dicembre presso i Giardini del Teatro comunale alle 14.30 con l’esibizione delle scuole cittadine con canti e poesie, a cui seguirà in centro storico alle ore 15.30: “Olaf caldi abbracci”, con l’apertura del sipario del Villaggio di Natale per un pomeriggio ricco di saluti e selfie con il pupazzo più amato dai bambini.

Bolle di sapone giganti per le vie del centro con “Elfa bollicina” e sculture di palloncini per tutti i bambini.

Alle ore 16.30, inaugurazione del Villaggio di Natale in Piazza Garibaldi con la Filarmonica di Lonigo.

Domenica 4 dicembre alle ore 15.30 spettacolo con il “Kamishibai di Natale” a cui seguirà alle ore 16.30 musica live in Piazza Garibaldi: Filippo Timillero in un Tributo a De Andrè.

alle ore 15.30 spettacolo con il “Kamishibai di Natale” a cui seguirà alle ore 16.30 musica live in Piazza Garibaldi: Filippo Timillero in un Tributo a De Andrè. Giovedì 8 dicembre dalle ore 15.30 in Piazza Garibaldi, laboratori natalizi e glitter tatoo con gli Elfi in Palazzo Pisani e “Giochiamo in allegria!” con aspiranti elfi giocolieri per le vie del centro storico; sempre nel centro storico dalle ore 15.30 sarà presente Crispy il Folletto di Natale.

dalle ore 15.30 in Piazza Garibaldi, laboratori natalizi e glitter tatoo con gli Elfi in Palazzo Pisani e “Giochiamo in allegria!” con aspiranti elfi giocolieri per le vie del centro storico; sempre nel centro storico dalle ore 15.30 sarà presente Crispy il Folletto di Natale. Venerdì 9 dicembre alle ore 21 in Palazzo del Popolo serata promozionale della Pesca per giovani e master a cura dell’associazione Amo Club Lonigo.

alle ore 21 in Palazzo del Popolo serata promozionale della Pesca per giovani e master a cura dell’associazione Amo Club Lonigo. Sabato 10 dicembre alle 11.00 e alle 14.30 “Il Natale per i ragazzi” a cura dell’Ufficio IAT presso il piano terra di palazzo Pisani. Alle ore 15.30 in Piazza Garibaldi “Giochi dalla Lapponia”, allestimento giochi di legno di una volta per grandi e piccini in compagnia dei simpatici elfi e a seguire “Baby Tombolata Natalizia” con ricchi premi per tutti i bambini.

alle 11.00 e alle 14.30 “Il Natale per i ragazzi” a cura dell’Ufficio IAT presso il piano terra di palazzo Pisani. Alle ore 15.30 in Piazza Garibaldi “Giochi dalla Lapponia”, allestimento giochi di legno di una volta per grandi e piccini in compagnia dei simpatici elfi e a seguire “Baby Tombolata Natalizia” con ricchi premi per tutti i bambini. Alle ore 20.45 per il Natale nelle frazioni si esibirà il Coro Scaligero nella Chiesa di Madonna.

Domenica 11 dicembre dalle ore 8.00 mercatino dell’antiquariato in centro storico a cura dell’associazione “Il Tritone” e “L’Oro della Terra Leonicena” a cura della Proloco di Lonigo, mentre alle ore 15.30 in Piazza Garibaldi spettacolo di magia con gli elfi di Babbo Natale e a seguire sculture di palloncini per tutti i bambini.

dalle ore 8.00 mercatino dell’antiquariato in centro storico a cura dell’associazione “Il Tritone” e “L’Oro della Terra Leonicena” a cura della Proloco di Lonigo, mentre alle ore 15.30 in Piazza Garibaldi spettacolo di magia con gli elfi di Babbo Natale e a seguire sculture di palloncini per tutti i bambini. Giovedì 15 dicembre alle ore 20.15 “Natale nelle Frazioni” con l’Istituto Musicale Lorenzi presso la Chiesa di Monticello.

IL PROGRAMMA

Sabato 17 dicembre alle 11 e alle 16 Natale per ragazzi a cura dell’IAT, gestito dalla Proloco Lonigo; alle ore 15.30 spettacolo musicale con la “Banda di Babbo Natale”: Elfo Bemolle debutta con la sua banda musicale, coinvolgimento tra gli aspiranti del pubblico e, a seguire, baby dance, dolci e sculture di palloncini; alle ore 17.00 musica live in Piazza Garibaldi con Glasses’ Harmony Duo Live e alle ore 15.30 Gimkana Bambini del “Vespa Club”.

alle 11 e alle 16 Natale per ragazzi a cura dell’IAT, gestito dalla Proloco Lonigo; alle ore 15.30 spettacolo musicale con la “Banda di Babbo Natale”: Elfo Bemolle debutta con la sua banda musicale, coinvolgimento tra gli aspiranti del pubblico e, a seguire, baby dance, dolci e sculture di palloncini; alle ore 17.00 musica live in Piazza Garibaldi con Glasses’ Harmony Duo Live e alle ore 15.30 Gimkana Bambini del “Vespa Club”. Domenica 18 dicembre alle ore 15.30 “Babbo Natale e l’elfo postino, ultima tappa a Lonigo” foto ricordo e un dolce saluto prima del ritorno in Lapponia e a seguire zucchero filato per tutti i bambini, mentre alle ore 16.00 “Le Bugie che i bambini raccontano” di Thierry Parmentier in Piazza Garibaldi dove la serata sarà conclusa con il lancio da parte dei bambini delle lanterne bianche come messaggio di pace. Alle ore 18.00 “Natale nelle Frazioni” con Blu Gospel nella Chiesa di Bagnolo.

alle ore 15.30 “Babbo Natale e l’elfo postino, ultima tappa a Lonigo” foto ricordo e un dolce saluto prima del ritorno in Lapponia e a seguire zucchero filato per tutti i bambini, mentre alle ore 16.00 “Le Bugie che i bambini raccontano” di Thierry Parmentier in Piazza Garibaldi dove la serata sarà conclusa con il lancio da parte dei bambini delle lanterne bianche come messaggio di pace. Alle ore 18.00 “Natale nelle Frazioni” con Blu Gospel nella Chiesa di Bagnolo. Venerdì 23 dicembre alle ore 21.00 al Teatro di Lonigo, Concerto di Natale della Filarmonica di Lonigo.

alle ore 21.00 al Teatro di Lonigo, Concerto di Natale della Filarmonica di Lonigo. Sabato 24 dicembre alle ore 17.00 musica live in Piazza Garibaldi con il Piccolo Viaggio acustico Live e alle ore 16.00 il concerto della Scuola Campanaria di Lonigo in Chiesa Vecchia.

Lonigo, 29 novembre 2022