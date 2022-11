3/4 DICEMBRE – Mondo Motori Show a Vicenza

Un quartiere fieristico ricco di novità quello di Vicenza, che ospiterà il 3 e 4 dicembre la fiera di MONDO MOTORI SHOW, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e giunta alla sua dodicesima edizione, dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Una manifestazione aperta a tutti gli appassionati di motori e non solo: tra auto, moto, bici e settore elettrico, sicuramente un panorama a 360° con tante novità.

Al padiglione 6 un’Area interamente dedicata alla sezione Custom attende i visitatori che, tra customizer, abbigliamento, accessori e altro, avranno la possibilità di immergersi in questa cultura delle 2 ruote nei due giorni della Kermesse.

Per approfondire al meglio la cultura della customizzazione, anche a MONDO MOTORI SHOW ci sarà una tappa dell’Italian Motorcycle Championship, in cui diverse Special verranno presentate e valutate per la premiazione finale.

Vivere l’essenza dei motori a Vicenza è il fulcro di questa Fiera!

Per maggiori info e dettagli:

Facebook: https://www.facebook.com/mondomotori.fiera

Email: marketing@terredimoto.it // Sito: https://www.mondomotorishow.it/

Per maggiori informazioni:

info@terredimoto.it – www.terredimoto.it