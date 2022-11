La Migross Supermercati Asiago Hockey sfata il tabù Hala Tivoli e vince in trasferta contro l’Olimpija con il risultato di 2-1 al termine di una partita che l’Asiago ha dominato e meritato di vincere. – La Migross Asiago sfata il tabù Hala Tivoli

Barrasso come preannunciato ritrova Saracino a roster, dovendo rinunciare a Porco e Simpson, che verosimilmente esordirà la prossima settimana.

Primo tempo giocato in sostanziale equilibrio

tra le due squadre anche se sono i Giallorossi quelli che hanno le occasioni migliori per passare in vantaggio. Al 5’ Salinitri scappa sulla sinistra ma da buona posizione tira di poco a lato, graziando il goalie di casa. L’Olimpija poi ci prova con dei tiri dal perimetro del terzo d’attacco che vengono puntualmente neutralizzati da Vallini.

Nella seconda metà di tempo Vankus recupera un disco nel terzo d’attacco e lo serve a Misley, che prova a piazzarlo all’incrocio ma Morrone dice di no. A due minuti dal termine della frazione Cepon viene spedito in panca puniti per una trattenuta e la Migross Asiago ne approfitta: il secondo blocco di powerplay assedia la porta di Morrone e alla fine trova il goal del vantaggio con Misley, abile nello spedire in porta un rebound a 14 secondi dalla sirena.

I Leoni nel periodo centrale sono maggiormente arrembanti

e creano una miriade di occasioni da rete. I Giallorossi sfiorano in goal con Moncada, liberato da una giocata di Gazzola, il cui tiro viene deviato di spalla da Morrone. Il goalie di casa poi si fa trovare pronto anche su un tiro ravvicinato ma troppo centrale di Saracino.

All’11’ Salinitri se ne va come un fulmine sulla destra, disco al centro per McShane che batte Morrone e porta i suoi avanti 0-2. Poco dopo Misley ha sulla stecca il disco della terza rete ma Morrone riesce incredibilmente a salvare sulla linea di porta. A tre minuti e mezzo dal termine della frazione Gareffa recupera il disco in zona neutra e si invola verso la porta di Vallini, battendo poi il portiere Stellato con un preciso tiro a fil di palo.

Nel terzo tempo

i padroni di casa sono più propositivi ma alla fine è sempre l’Asiago ad avere le occasioni migliori. All’8’ Finoro prova la magia sotto porta tirando con il bastone tra le gambe, ma il disco si stampa sulla traversa a portiere battuto.

Un minuto più tardi e i Leoni colpiscono un altro palo con Vankus, dopo una bella triangolazione della terza linea. Tante occasioni ma il risultato rimane di 1-2 e così si arriva agli ultimi minuti in cui la squadra di Barrasso deve soffrire per conquistare l’intera posta in palio: Sivic chiama il time-out e toglie Morrone dalla porta per assaltare Vallini&Co.

L’Olimpija fa girare bene il disco ma alla fine risulta poco incisiva e così alla sirena finale l’Asiago può festeggiare la seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite.

La Migross Supermercati Asiago Hockey si conceda così dalla ICE Hockey League per tuffarsi nel girone di semifinale di Continental Cup che si giocherà questo weekend a Nitra in Slovacchia.

Formazione Olimpija: Morrone (Us), Klofutar, Erving, Bericic, Simsic, Pance, Crnovic, Mehle, Pecnik, Koblar, Sodja, Cepon, Neill, Stojan, Garreffa, Kapel, Zajc, Cimzar, Magovac, Kalan, Podrekar.

Coach: Sivic.

Formazione Asiago: Vallini (Fazio), Forte, Gios, Misley, Vallati, Saracino, Stevan, Casetti, Rigoni F., Vankus, Marchetti S., Gazzola, Moncada, Rutkowski, Zampieri, Marchetti M., Salinitri, Rigoni F., McShane, Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Arbitri: Piragic, Sternat. Linemen: Schweighofer, Snoj.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 19:46 0:1 PP1 ASH Misley B. (9) MAGNABOSCO AGUIRRE J. (95) Marchetti M. (68) 2 31:42 0:2 GWG EQ ASH Mcshane A. (91) Salinitri A. (71) Finoro G. (92) 2 36:37 1:2 EQ HKO Garreffa J. (47) Bericic M. (10)

Foto di HKO/Domen Jančič

Fonte (www.asiagohockey.it)