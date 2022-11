La Migross Asiago conquista i tre punti contro l’Olimpija!

La Migross Supermercati Asiago Hockey vince 5 a 3 all’Odegar contro l’HK SZ Olimpija e conquista la sua seconda vittoria consecutiva.

Barrasso sulla carta ha a disposizione lo stesso roster delle ultime partite, ma all’ultimo momento arriva il forfait di Saracino che lo costringe a ridisegnare le linee.

Partita che si apre con una rete dell’Asiago,

che va a segno dopo 84 secondi con McShane che raccoglie un rimbalzo e lo mette in porta. Al 4’ i Giallorossi raddoppiano in powerplay con Salinitri, che trova la deviazione fortuita di un difensore davanti alla porta che beffa Us. La squadra Stellata riesce ad allungare nuovamente al 14’, ancora in situazione di powerplay, grazie ad un tiro di polso di Vallati che finisce dritto all’incrocio dei pali. L’Olimpija non rimane a guardare e un minuto e mezzo più tardi accorcia con la rete del 3-1 siglata da Zajc, che da buona posizione non si lascia sfuggire l’occasione e fredda il goalie di casa.

Nella frazione centrale

la Migross Asiago segna dopo un minuto e mezzo la sua quarta rete con un tiro al volo di Gazzola, servito splendidamente da capitan Magnabosco. I Giallorossi poi sfiorano il goal con Magnabosco che sotto porta non alza abbastanza il disco consentendo ad Us di respingere con il gambale. L’Olimpija ha poi un buon momento e non consente all’Asiago di uscire dal terzo ma fatica a creare occasioni davvero pericolose. Al 17’ le parti si invertono e sono gli uomini di Barrasso ad assaltare la porta di Us, provandoci con diversi giocatori tra cui Vallati, che non inquadra la porta dopo una bella percussione. A un minuto e mezzo del termine gli ospiti si rifanno sotto siglando la seconda rete con Neill, che a due passi da Vallini mette in rete un passaggio di Kalan.

Nel periodo conclusivo l’Olimpija si porta sotto

di una rete praticamente subito con una deviazione vincente di Bericic su una conclusione di Koblar. Due minuti più tardi l’Asiago va vicino al goal con due occasioni ravvicinate in contropiede, prima Finoro e poi McShane, ma entrambi mancano il bersaglio. La partita rimane in equilibrio, anche se sono gli ospiti quelli a spingere di più alla ricerca del goal del pari. Al 15’ Marchetti colpisce il palo con un potente tiro di polso, mentre pochi istanti dopo sull’altro lato del campo è Zajc a centrare la traversa. Le emozioni però continuano e così su un altro ribaltamento di fronte è proprio Marchetti che riesce ad accentrarsi e a battere Us per il goal del 5 a 3. Gli ospiti provano a togliere il portiere nei minuti finali, ma il risultato non varia e così sono i Leoni a fare festa.

La Migross Asiago festeggia la sua seconda vittoria consecutiva e ora avrà un paio di giorni per prepararsi al match di venerdì contro il Bolzano.

Formazione Asiago:

Vallini (Fazio), Forte, Gios, Vallati, Casetti, Gazzola, Rutkowski, Parini, Rigoni F., Misley, Saracino, Stevan, Rigoni F., Vankus, Moncada, Zampieri, Marchetti, Salinitri, McShane, Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Formazione Olimpija:

Us (Morrone), Klofutar, Erving, Cepon K., Crovic, Pecnik, Cepon M., Neill, Stoja, Bericic, Simsic, Pance, Mehle, Koblar, Sodja, Sturm, Gareffa, Dodero, Kapel, Zajc, Kalan.

Coach: Sivic.

Arbitri: Stefenelli, Giacomozzi. Linesmen: Bedana, Rigoni.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 01:24 1:0 EQ ASH Mcshane A. (91) Gazzola R. (24) Vallati G. (11) 1 04:11 2:0 PP1 ASH Salinitri A. (71) Gazzola R. (24) Moncada L. (28) 1 14:20 3:0 PP1 ASH Vallati G. (11) MAGNABOSCO AGUIRRE J. (95) Rutkowski T. (29) 1 15:35 3:1 EQ HKO Zajc M. (88) Simsic N. (12) 2 21:29 4:1 GWG EQ ASH Gazzola R. (24) MAGNABOSCO AGUIRRE J. (95) Moncada L. (28) 2 38:31 4:2 EQ HKO Kalan L. (93) 3 42:46 4:3 EQ HKO Bericic M. (10) Koblar G. (20) Erving J. (4) 3 56:14 5:3 EQ ASH Marchetti M. (68) Vankus M. (22) MAGNABOSCO AGUIRRE J. (95)

Fonte (www.asiagohockey.it)

Foto di Paolo Basso