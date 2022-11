L’Asiago si sposta a Lubiana per l’ultimo match di ICEHL prima della semifinale di Continetal Cup. – Riprende il campionato per la Migross Asiago

La partita in programma alle 19:15 di domani, martedì 15 novembre, rappresenta una grande occasione per i Giallorossi per accorciare la distanza in classifica dagli sloveni, che in questo momento hanno 5 punti di vantaggio.

Sono passate solo due settimane da quando il Lubiana ha ceduto il passo agli Stellati all’Odegar, riuscendo però a tenere in bilico la sfida fino agli ultimi minuti.

Match: HK SZ Olimpija vs Migross Supermercati Asiago Hockey

Luogo e data: Hala Tivoli – Lubiana (SLO), Mar 15 novembre 19:15

Radio cronaca: Radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: live.ice.hockey

Da Asiago:

la Migross, dopo la breve pausa per gli impegni della nazionale, si trova subito ad affrontare una diretta concorrente per la 10° posizione, che permetterebbe di provare ad accedere ai pre-playoff.

Nelle ultime settimane Magnabosco e compagni hanno conquistato 3 vittorie casalinghe consecutive, mentre manca ancora lo squillo in trasferta: l’unica vittoria lontano dalle mura amiche è arrivata nella prima giornata a Graz.

Barrasso dovrebbe ritrovare Saracino, mentre non saranno della partita Porco e l’ultimo arrivato Simpson. Il nuovo attaccante Stellato è atteso ad Asiago nei prossimi giorni, ora che le pratiche burocratiche sono state risolte, ma non potrà prendere parte al girone di Continental Cup.

Da Lubiana:

gli Sloveni stanno passando un momento critico della loro stagione, hanno perso 5 delle ultime 6 partite e sono stati risucchiati nella parte bassa della classifica. I biancoverdi pagano la poca efficienza degli special team, sia il powerplay che il penalty killing si piazzano al penultimo poste della lega.

La fase difensiva dimostra una discreta solidità, ma è nel gioco offensivo che gli Sloveni non riescono a trovare la via del gol con continuità, probabilmente anche a causa di alcune assenze, in particolare del canadese Vallerand che, arrivato durante l’estate, non ha ancora potuto dare il suo contributo.

Quella di domani sera sarà una partita molto tesa, i 3 punti sarebbero di fondamentale importanza per entrambe le formazioni. L’Asiago, vincendo, confermerebbe i progressi visti nelle ultime settimane e darebbe ulteriore ossigeno alla classifica, mentre il Lubiana ha necessità di invertire la tendenza degli ultimi incontri che l’hanno vista soccombere troppo spesso.

Classifica ICEHL:

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS HCB Südtirol Alperia 17 12 4 1 0 63 38 25 38 EC Red Bull Salzburg 14 10 3 1 0 48 30 18 32 Steinbach Black Wings Linz 17 10 6 1 0 51 42 9 32 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 16 10 4 0 2 63 57 6 32 spusu Vienna Capitals 15 7 6 1 1 47 39 8 24 EC iDM Wärmepumpen VSV 16 7 7 1 1 55 52 3 24 EC-KAC 16 5 6 3 2 50 45 5 23 Hydro Fehervar AV 19 17 5 6 1 5 47 48 -1 22 Moser Medical Graz99ers 17 5 7 2 3 31 42 -11 22 HC Pustertal Wölfe 17 6 10 1 0 47 52 -5 20 HK SZ Olimpija 15 5 8 2 0 43 53 -10 19 Migross Supermercati Asiago Hockey 16 4 11 1 0 45 65 -20 14 BEMER Pioneers Vorarlberg 15 3 11 0 1 27 54 -27 10

Fonte (www.asiagohockey.it)

Foto di Paolo Basso