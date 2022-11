Il sodalizio biancorosso è stato rappresentato nella giornata dedicata ai giovani talenti nati tra il 2007 e il 2009 e che ha visto la presenza di Marco Mencarelli – Matilde Cavaggioni (Vicenza Volley) protagonista al Regional Day Veneto

C’era anche una “fetta” di Vicenza Volley al recente Regional Day Veneto che ha visto la presenza di Marco Mencarelli (allenatore del Club Italia e direttore tecnico delle nazionali giovanili azzurre) e del suo staff oltre che del selezionatore regionale Giovanni Galesso insieme ai suoi assistenti.

La società cittadina ha partecipato con Matilde Cavaggioni, classe 2009, in una giornata che coinvolgeva i migliori talenti della regione nati tra 2007, 2008 e 2009.

In questa stagione, Matilde gioca in under 16 e in serie D, mentre nella scorsa annata pallavolistica si è laureata campionessa provinciale under 16, arrivando con la propria squadra anche al terzo posto in regione.

Vicenza Volley formula i complimenti alla ragazza, a tutte le sue compagne di squadra che come lei lavorano con dedizione e impegno in palestra e agli allenatori che fanno crescere i giovani talenti biancorossi.

A Matilde l’augurio che sia solo un punto di partenza per traguardi ancora più prestigiosi.

Vicenza, 1 novembre 2022

Nella foto, Matilde Cavaggioni (Vicenza Volley)

www.volley-vicenza.it