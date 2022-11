Montecchio affronta in casa a San Bonifacio Itas Martignacco

Dopo l’esordio vittorioso con Anthea Vicenza nella prima di campionato e il trionfo fuori casa con Perugia, Unione Volley Montecchio Maggiore torna a giocare davanti al proprio pubblico al Palaferroli di San Bonifacio con due appuntamenti tra le mura casalinghe: Itas Ceccarelli Martignacco domenica 6 novembre (ore 17) e Omag-Mt San Giovanni in Marignano mercoledì 9 novembre. – Montecchio affronta in casa a San Bonifacio Itas Martignacco

La squadra udinese, dopo la sconfitta all’esordio nel derby con Talmassons, ha superato domenica scorsa 3-2 Sant’Elia.

“Itas Ceccarelli è una buona squadra e noi ci stiamo preparando al meglio – sottolinea Mario Fangareggi (foto in copertina), secondo allenatore di Montecchio Ipag Sorelle Ramonda -.

Giocare in casa è un vantaggio, perché avremo dalla nostra pubblico e ambiente, ma ogni partita è complessa e bisogna perciò affrontarla con la massima concentrazione.

In questa settimana abbiamo lavorato sui meccanismi da mettere a punto e sul lavoro di crescita, sia individuale, sia di squadra. In questo momento non stiamo ragionando tanto su risultati e classifica, quanto sullo sviluppo di un gioco che ci permetta di variare schemi e tattiche, esprimendo al massimo le nostre potenzialità.

Il campionato è lungo e ci saranno partite dure e complesse: dobbiamo quindi farci trovare pronti per essere al di sopra di qualsiasi condizionamento.

Le ragazze stanno bene. Siamo soddisfatti perché anche quelle che provenivano da lunghi stop stanno recuperando velocemente e tornando a regime”.

San Bonifacio/Montecchio Maggiore, 4 novembre 2022