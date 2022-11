Gruppo FS: aggiudicati da RFI al raggruppamento guidato da Rizzani De Eccher i lavori per il collegamento con l’aeroporto di Venezia – Collegamento Ferroviario con l’aeroporto Marco Polo di Venezia

dal valore di oltre 428 milioni di euro

finanziati anche con i fondi del PNRR

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)

ha aggiudicato al raggruppamento di imprese che vede come capofila Rizzani De Eccher e come mandanti Manelli Impresa e Sacaim i lavori per la realizzazione del Collegamento Ferroviario con l’aeroporto Marco Polo di Venezia.

La gara ha un valore di oltre 428 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del PNRR.

Il progetto è finalizzato a incentivare lo shift modale su ferro dei passeggeri diretti all’aeroporto di Venezia e si inserisce nella strategia di RFI e del Gruppo FS per il potenziamento dei collegamenti ferroviari con gli aeroporti, favorendo l’intermodalità e il rilancio del turismo. Inoltre, i cantieri termineranno in tempo per l’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Per il completamento dell’opera è stato nominato come Commissario Straordinario di Governo Vincenzo Macello, Vice Direttore Generale Network Management Infrastrutture di RFI.

Gli interventi consistono nella realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria, che collegherà Venezia all’aeroporto Marco Polo.

Il collegamento partirà dalla linea Mestre-Trieste, affiancherà la bretella autostradale per l’aeroporto e, in galleria, arriverà al Marco Polo, dove si prevede la costruzione di una stazione passante interrata a due binari collegata al terminal aeroportuale. In uscita dalla stazione un binario singolo si ricongiunge al tratto in superfice, consentendo di ridurre i tempi di stazionamento nel terminal e assicurando una maggiore capacità sia per i treni regionali che AV.

Venezia, 25 novembre 2022