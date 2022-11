Marano Vicentino: nuova rassegna di teatro amatoriale

“Teatro che passione”: dal 12 novembre al 16 dicembre 2022 rassegna di teatro amatoriale.

Inizia questo sabato, 12 novembre 2022, la nuova rassegna di teatro amatoriale promossa dal Comune di Marano Vicentino con la Pro Marano: quattro appuntamenti in auditorium comunale, a ingresso libero, fino al 16 dicembre 2022.

Sabato 12 novembre,

alle 20.30 la compagnia teatrale “Nove etti e mezzo” presenta “La parrocchia controsenso”, una commedia brillante in due atti ambientata in una parrocchia di un piccolo paesino, dove succede di tutto.

Sabato 26 novembre,

sempre alle 20.30, torna sul palco dell’auditorium la stessa compagnia, in “Parcheggio a pagamento”, commedia brillante in due atti sulla vita in ospizio.

Altri due appuntamenti nel mese di dicembre: domenica 4 dicembre, alle 17.30, la compagnia teatrale Ballincontrà presenta “Storie e ciacole da vardare nel filò”: uno spettacolo teatrale per rappresentare il filò dei tempi andati, quella “veglia” in cui si tramandava l’anima di un popolo.

Infine, venerdì 16 dicembre, alle 20.30 la compagnia Controscene – Prospettive teatrali porta sul palco dell’auditorium “Il viaggio dei cretini”. Tre coppie di viaggiatori intraprendono un viaggio verso Creta, su un aereo con un equipaggio improbabile. In una sequenza di gag surreali e grottesche tutti affrontano la paura del volo.

Per informazioni: Biblioteca civica, via Marconi 7; tel. 0445598861, mail biblioteca@comune.marano.vi.it.

Fonte: Comune di Marano Vicentino