Assieme a Falzone sulla Hyundai i20 Rally 2, il pilota vicentino affronta l’ultima sfida dell’anno sulle strade del Città di Schio puntando ad un buon risultato e al Trofeo Rally ACI Vicenza – Manuel Sossella chiude la stagione a Schio

Con l’arrivo del Rally Città di Schio,

giunto alla trentunesima edizione, sta per concludersi la stagione sportiva di Manuel Sossella che sarà al via della gara in programma a Schio venerdì 18 e sabato 19 prossimi.

Dopo il successo del 2020 e il secondo posto dello scorso anno, il portacolori del Rally Team New Turbomark cercherà sulle strade di casa quel risultato che possa chiudere in bellezza una stagione che ha riservato qualche soddisfazione in meno del previsto.

Per poterlo fare al meglio, Manuel Sossella e Gabriele Falzone si affideranno una volta di più alla struttura di Friùlmotor che metterà loro a disposizione la Hyundai i20N Rally 2.

“Affrontiamo il Città di Schio

per cercare di chiudere nel migliore dei modi la stagione 2022 – racconta Sossella nel pre-gara – consapevoli che anche in questa gara ci saranno degli avversari davvero ostici; ritroverò piloti che ho già incrociato nei mesi scorsi, quali Rossetti e Avbelj solo per citarne un paio, ma questo oltre a dare uno stimolo maggiore, permetterà di valutare eventuali miglioramenti nelle prestazioni.

Sono comunque certo che non saranno solo i due piloti menzionati a darci filo da torcere, visto che nell’elenco i pretendenti alla vittoria, ed esperti conoscitori del percorso, se ne contano diversi.

Ce la metterò tutta anche perché mi sto giocando il Trofeo Rally ACI Vicenza e vorrei comunque gratificare con un buon risultato i sostenitori che anche quest’anno hanno permesso col loro appoggio di correre con una vettura di alto livello, oltre alla scuderia del presidente Beppe Zagami a cui vanno i ringraziamenti”.

Il programma del 31° Città di Schio prevede le operazioni di verifica e lo shakedown nella giornata del venerdì e la disputa delle sette prove speciali – Santa Caterina, Pedescala e Treschè Conca – al sabato, col triplice passaggio sulla prima.

Arrivo previsto dalle 19.31 nella centrale Piazza Rossi.

Vicenza, 15 novembre 2022

Immagini realizzate da Amicorally.