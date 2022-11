Parola d’ordine “sostenibilità”, ma Recoaro e Valli non rinunciano alle luminarie

Impianti dimezzati e orari di accensione ridotti. Arrivano le lanterne green e socialmente utili – Parola d’ordine “sostenibilità”, ma Recoaro e Valli non rinunciano alle luminarie

Rinunciare in toto allo spirito natalizio? Giammai!

È così che i comuni di Recoaro Terme e Valli del Pasubio, uniti da un Distretto del Commercio congiunto, hanno studiato soluzioni alternative per non fare a meno di quell’aria di festa e gioia che durante il Natale allieta anche le vie dei paesini di montagna.

Sul fronte delle luminarie il numero di impianti complessivo è stato dimezzato, optando per prodotti con luci a led e consumi minimi, al pari di una singola lampadina.

Anche il periodo di accensione verrà limitato alla fascia oraria serale, dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Accanto a queste misure e grazie alla proposta fatta dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio di Valdagno, sono state acquistate 100 lanterne assolutamente ecosostenibili.

Si tratta infatti di prodotti realizzati dagli ospiti della cooperativa, utilizzando materiale di scarto e riciclato.

Ogni singola lanterna è poi dotata di un piccolo pannello solare che consente di sfruttare la luce diurna per far poi funzionare la lanterna nelle ore buie senza alcun consumo.

Le lanterne abbelliranno in parte anche alcuni “vuoti commerciali”, negozi e vetrine sfitte che torneranno a brillare di una nuova luce green. Ma non è tutto, perché una volta concluse le festività natalizie, potranno essere riutilizzate anche per altre manifestazioni future.

“A lungo ci siamo interrogati sull’opportunità di realizzare o meno le luminarie quest’anno

– è il commento dei due primi cittadini di Recoaro Terme e Valli del Pasubio, Armando Cunegato e Carlo Bettanin – e senza dubbio la disponibilità attraverso il Distretto del Commercio di fondi extra destinati proprio a queste iniziative è stato un punto a favore.

Abbiamo considerato che quello in arrivo sarà il primo Natale dopo la pandemia e crediamo che a tutti possa servire anche un po’ di sano svago tra le vie dei nostri due paesi, alla ricerca di qualche regalo e pensiero per le persone a noi più care.

Stiamo mettendo in campo importanti risorse per rilanciare l’attrattività dei centri minori e anche questa azione va in quella direzione. Un sentito ringraziamento va a tutti gli esercenti e commercianti che si sono confrontati con noi e ci hanno aiutato a prendere le decisioni.”

Qualcosa in più sulla realizzazione delle “lanterne green”

Il prodotto nasce all’interno del Progetto Riuso Creativo attivo presso le Serre di via Carmini a Valdagno, grazie anche al supporto del Comune di Valdagno che ha concesso in comodato d’uso gli spazi alla Cooperativa Sociale Il Cerchio.

Nell’ottica di avviare una forma di circolarità e, al tempo stesso, contribuire a ridurre i rifiuti ingombranti, la Cooperativa con il proprio personale seleziona materiali poveri anche attraverso la gestione dell’Ecocentro di Valdagno e li avvia al laboratorio creativo per trasformarli in veri e propri oggetti di design.

In questo percorso trovano posto anche specifici percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati, attraverso tirocini e formazione che incentivano la creatività e la manualità, sempre coordinati da un tutor.